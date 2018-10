„Turime tokią viltį, kad gal ir A. Kraujelis bus kur nors čia rastas“, – šią savaitę per Seimo Laisvės kovų komisijos posėdį sakė centro direktorė Birutė Burauskaitė. LGGRTC specialistai šiemet ir kitąmet planuoja tęsti kasinėjimus bei archeologinius tyrimus šiose kapinėse. Centrui priklausančio Okupacijos ir laisvės kovų muziejaus vadovo Eugenijaus Peikštenio teigimu, vilčių, kad Našlaičių kapinėse gali būti palaidotas ir A. Kraujelis, suteikia istoriniai faktai. Susiję straipsniai: Vanagas bus laidojamas mažiau iškilmingai nei Brazauskas, o istorikai pasigenda didesnio kariuomenės vaidmens Toliau krapšto seną žaizdą: Generolas Vėtra tampa išbandymu Lietuvai „Laikotarpis sutampa. Čia vėlyvas laikotarpis, stribų nebebuvo, buvo specialios grupės sudarytos, kurios buvo atsakingos ir už kasimą, ir duobių parengimą, ir nuvežimą. O Vilnius tai prie pat (A. Kraujelis žuvo Utenoje – BNS)“, – teigė E. Peikštenis. „Dar pavyko vienam žmogui pakalbinti vieną asmenį, dirbusį tose (sovietų represinėse – BNS) struktūrose. Jis pasakė, kad, jo žiniomis, sunkvežimis pajudėjo link Vilniaus, o Vilniuje ir buvo Našlaičių kapinės, kurios parengtos sušaudytiems žmonėms užkasti. Čia logiškai labai siejasi viskas“, – pridūrė specialistas. B. Burauskaitės teigimu, kapinės tiriamos nuosekliai, atkasami visi kapai – ir sušaudytų kriminalinių nusikaltėlių, ir partizanų. Pasak E. Peikštenio, jau atkasus duobę, būna aišku, kas ten guli. „Jeigu žinome, kad vieną dieną sušaudyti trys, kitą dieną – keturi, trečią – vienas, amžių žinome, atkasus duobę jau daugmaž aišku. Kaip buvo ir su A. Ramanausku-Vanagu. Jau prie duobės galima daryti prielaidas, kas toje duobėje“, – aiškino muziejaus direktorius. „Ir su A. Kraujeliu taip pat – laikotarpis žinomas, vienas kūnas turėtų būti“, – teigė E. Peikštenis. A. Kraujelis buvo vienas iš paskutinių su sovietų okupacija kovojusių Lietuvos partizanų. Jis veikė iki 1965 metų kovo, kai saugumiečiams apsupus namus, kuriuose slapstėsi, nenorėdamas pasiduoti gyvas, nusišovė. Kur palaidotas jo kūnas, iki šiol nežinoma. Našlaičių kapinės – nebeveikiančios kapinės Vilniuje, Antakalnyje, tarp Antakalnio kapinių ir Šilo gatvės. Čia galėjo būti palaidota per 2600 asmenų. Daugiausia tai buvo negyvi gimę kūdikiai, įvairiose ligoninėse mirę asmenys, neturintys artimųjų, benamiai, neatpažintų asmenų kūnai. Laidojimai čia vyko iki 1978 metų. Sovietų nužudyto partizanų vado A. Ramanausko-Vanago palaikai Našlaičių kapinėse aptikti šių metų vasarą. Šeštadienį jis bus iškilmingai laidojamas Vilniaus Antakalnio kapinėse, Valstybės vadovų panteone.

