„Iki praėjusios nakties šią žiemą Lietuvoje niekur temperatūra nebuvo nukritusi iki 20 laipsnių šalčio“, – BNS sakė Hidrometeorologijos tarnybos Meteorologinių prognozių skyriaus vedėja Vida Ralienė. Penktadienio naktį šalčiausia buvo Molėtuose, kur šalo iki 26 laipsnių šalčio. Dzūkijoje buvo šilčiau – 15–16 laipsnių šalčio, pajūryje šalo iki 14–18 laipsnių žemiau nulio, likusioje šalyje laikėsi 21–24 laipsnių šaltis. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos medikų duomenimis, žmonės per didžiuosius šalčius nenukentėjo – iškvietimų dėl sušalusių ar nušalimus patyrusių asmenų naktį negauta. Šios nakties rekordas, pasak meteorologės, gali būti pagerintas artimiausiomis naktimis, kai taip pat prognozuojami dideli šalčiai. „Ne visoje Lietuvoje, bet tam tikrose vietovėse gali būti žemesnė temperatūra, nes šaltas oras iš Lietuvos nesitraukia, laikysis ir kitą savaitę“, – sakė V. Ralienė. Kai kurios naktys prognozuojamos šiltesnės, tačiau su sniegu, vėju. Šalti orai, pasak meteorologės, laikysis dar kelias savaites. „Pavasaris neateina ir pagal ilgalaikę prognozę, ši, kita savaitė ir dar kita savaitė numatomos šaltesnės nei įprasta tam metų laikui Lietuvoje. Atėjo pavėlavusi žiema, bet ir išeiti neskuba“, – kalbėjo V. Ralienė. Hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad šeštadienio naktį bus 13–17 laipsnių šalčio, dieną – 10–11 laipsnių šalčio, debesuota su pragiedruliais, naktį ar dieną vietomis trumpai pasnigs. Sekmadienio naktį šals iki 15–20 laipsnių šalčio, dieną bus 7–13 laipsnių šalčio. Kitos savaitės pradžioje prognozuojama iki 23 laipsnių šalčio naktimis, daug kur pasnigs.











