Naktį eismo sąlygas sunkins vėjas, šlapdriba ir plikledis

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, oro temperatūra - nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos.

Ateinančią naktį prognozuojami krituliai: vakariniuose rajonuose - daugiausia šlapdriba, lietus, rytų Lietuvoje vyraus sniegas, šlapdriba. Vietomis, daugiausia rytiniuose rajonuose, lijundra, plikledis.

Vėjas pietvakarių, 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-19 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę.

O temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, pajūryje - iki 6 laipsnių šilumos.