Meteorologijos tarnybos duomenimis, žemiausia oro tempratūra naktį sieks nuo 2 iki 7 laipsnių šalčio, o vietomis – iki 9 laipsnių šalčio. Tuo metu sekmadienį pavakare slidžių ruožų lieka rajoniniuose keliuose. Šalies magistraliniai keliai išlieka daugiausia šlapi, o krašto keliai – su šlapio sniego provėžomis. Keliuose dirba kelių priežiūros mechanizmai. Vilniaus, Šiaulių ir Telšių apskrityse silpnai sninga, vietomis snygis pereina į šlapdribą. Kitur kritulių nėra. Oro temperatūra siekia nuo 2 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.