Daugelyje rajonų, ypač rytų Lietuvoje, prognozuojama lijundra. Šalyje taip pat formuosis plikledis ir rūkas. Žemiausia oro temperatūra sieks nuo 2 iki 7 laipsnių šalčio, tik vakariniuose bus rajonuose nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Tuo metu antradienio pavakare slidūs išlieka kai kurie rajoniniai keliai. Tauragės ir Telšių apskrityse šiuo metu dulksna, likusioje šalies dalyje be kritulių. Oro temperatūra siekia nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, tik pajūryje apie 2 laipsnius šilumos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.