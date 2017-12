Verdant diskusijoms dėl LRT finansavimo, kurį aiškintis panoro Seimas, LVŽS pirmininkas parlamentaras R. Karbauskis apsisprendė paviešinti konfidencialias jo valdomo „Agrokoncerno“ sutartis su bendrove „Videometra“. Ši įmonė septynis sezonus kūrė R. Karbauskio inicijuotą serialą „Naisių vasara“, kurio gamybą rėmė „Agrokoncernas“.

Keturi pirmieji „Naisių vasaros“ sezonai buvo transliuojami per TV3, du – per nacionalinį transliuotoją LRT, paskutinysis praėjusiais metais parodytas vėl per TV3.

Kaip matyti iš ketvirtadienio vakarą feisbuke patalpinto R. Karbauskio įrašo, kuriame buvo paviešintos minimos sutartys, tokį sprendimą paskatino kiek anksčiau paskelbta prodiuserio Kristupo Krivicko pozicija.

„Apie LRT konkursus, biudžetus ir gandrus. Arba trumpa istorija apie tai, kaip Karbauskis už LRT pinigus Lietuvai Naisius kūrė, – taip savo įraše feisbuke rašė K. Krivickas. – Dabar gandrai valdžioje. Ir būdami valdžioje jie užduoda klausimus LRT. LRT vadovai pyksta, mykia ir muistosi, bet kol kas tyli ir į tuos valdžios klausimus neatsako. O vos prieš trejus metus, 2014 metais, LRT ir tie patys jos vadovai tam tikra prasme ir padėjo tiems gandrams nemokamai reklamuotis visuomeninės televizijos eteryje ir paskui ateiti į valdžią.“

K. Krivickas savo įraše teigė, kad LRT eteryje buvo parodyta 160 „Naisių vasaros“ serijų. „160 kartų LRT eteryje artėjant rinkimams tautai buvo parodyta ir pasakyta, kad šios Naisių pasakos autorius ir rėmėjas yra R. Karbauskis. Po metų R. Karbauskio „valstiečiai“ laimėjo rinkimus“, – skelbė jis.

Įtraukė susitarimą dėl logotipo transliavimo

Kaip matyti iš R. Karbauskio paviešintų dokumentų, vieną iš televizijos serialo rėmimo sutarčių – joje kalbama apie bendradarbiavimą su LRT – „Agrokoncernas“ su su „Videometra“ pasirašė 2014 metų birželio 17 dieną.

Šia sutartimi „Agrokoncernas“ įsipareigojo 400 tūkst. litų (116 tūkst. eurų) suma (plius PVM) paremti „Videometros“ kuriamą serialą „Naisių vasara – 6“, transliuojamą per LRT. „Videometra“ įsipareigojo už gautas lėšas „reklamuoti rėmėją ir jo teikiamas paslaugas“.

Taip pat „Videometra“ įsipareigojo savo lėšomis sukurti ne mažiau kaip 80 dalių serialą ir užtikrinti jo transliaciją LRT nuo 2015 metų sausio 1-osios iki gegužės 31 dienos.

„Kiekvienoje iš 80 serialo dalių titruose patalpinti ir iki 5 sekundžių eksponuoti rėmėjo logotipą“, – rašoma sutartyje.

Atkreiptinas dėmesys, kad kitoje R. Karbauskio paviešintoje sutartyje, „Agrokoncerno“ su „Videometra“ sudarytoje 2016 metų pavasarį dėl paskutiniojo serialo sezono serijų sukūrimo ir transliavimo per TV3 (86 serijų kūrimui verslas skyrė 100 tūkst. eurų) punkto dėl logotipo transliavimo titruose nebėra.

LRT komercinė reklama yra uždrausta nuo 2015 metų sausio 1 dienos. Nuo tada LRT galima reklamuoti tik kultūros ir sporto renginius bei tuos, kuriuos LRT privalo transliuoti, vykdydama sutartinius įsipareigojimus.

2014 metais, kai buvo sudaryta sutartis tarp „Videometros“ ir „Agrokoncerno“, apie būsimą draudimą jau buvo žinoma – jis viešai buvo paskelbtas 2013 metų gruodį po Seimo posėdžio, kuriame buvo pakeistas LRT finansavimo modelis ir pranešta apie būsimą reklamos draudimą.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininkas Edmundas Vaitekūnas, DELFI paklaustas, kaip atsitiko, kad sutartyje tarp „Agrokoncerno“ bei „Videometros“ yra aiškiai įvardintas atsiskaitymas už reklamos paslaugas 2015 metais LRT transliuotame seriale „Naisių vasara“, sakė šiuo metu to negalintis komentuoti, nes nėra susipažinęs su situacija. Jis patikino, kad po Naujųjų metų būtinai tai išsiaiškins.

Skaisgirys neigia dalyvavęs procese

Nors „Naisių vasaros“ kūrimas, tą darbą vykdant „Videometrai“, viešojoje erdvėje iki šiol siejamas su prodiuserio Rolando Skaisgirio vardu, jis pats tai neigia.

„Kodėl jūs manęs klausiate? Aš tikrai nieko nekomentuosiu dėl sutarčių. Nežinau, kodėl jis (R. Karbauskis – DELFI) tai padarė (paviešino dokumentus)“, – teigė R. Skaigirys.

Jis tvirtino, kad tuo metu „Videometrai“ nevadovavo, parašų po dokumentais nedėjo.

„Aš „Videometrai“ nuo 2009 metų nevadovauju, ir jūs tikrai ne tuo adresu klausiate. Bet man, be abejo, pačiam irgi įdomu, ir aš bandau iš tikrųjų aiškintis“, – DELFI sakė prodiuseris.

Kaip matyti iš paskelbtų dokumentų, juos, kaip „Videometros“ atstovas, pasirašė įmonės direktorius Gediminas Duoba. Jis DELFI teigė sutarčių viešinimo aplinkybių komentuoti nenorintis.

Kaip rodo oficialūs Registrų centro dokumentai, bendrovės „Videometra“ akcininkas nuo 2001 metų yra Darius Jankauskas. R. Skaisgirį formalūs santykiai su šia įmone siejo nuo 2001 metų pradžios iki 2010 metų balandžio 23-iosios – tuo metu jis ėjo „Videometros“ direktoriaus pareigas.

DELFI primena, kad anksčiau buvo skelbta, jog R. Skaisgirys kartu R.Karbauskiu valdė bendrovę „Naisių vasara“. Pagrindinė šios įmonės veikla – garsiojo „Naisių vasaros“ prekės ženklo nuoma.

Šių santykių pabaiga galima laikyti 2015 metų vasarį, kai Registrų centro dokumentuose vieninteliu akcininku jau buvo įvardijamas R. Karbauskis.

Karbauskis: visas sutartis su LRT viešinti būtina

Kaip DELFI teigė R. Karbauskis, sprendimą viešinti konfidencialia įvardijamą sutartį paskatino tai, kad joje kalbama apie LRT.

„Tai faktas – tai yra sutartis tarp dviejų privačių įmonių, ir „Agrokoncernas“ šioje vietoje pažeidė susitarimą ir paviešino tą informaciją, pažeisdamas susitarimą. „Videometra“ gali kreiptis dėl to į teismą. Bet turi nelikti jokių galimybių, kad LRT, išlaikoma iš valstybės pinigų, įgydama santykį su privačiomis įmonėmis, kalbėtų apie kažkokį konfidencialumą. Kai kalbama apie LRT, net privačių įmonių, mano nuomone, santykiuose viskas turėtų būti vieša ir skaidru“, – kalbėjo politikas.

Jis tikino parodęs pavyzdį, ką reikia daryti, siekiant skaidrumo LRT veikloje.

„Man mestuose kaltinimuose buvo paminėta, esą „Naisių vasaros“ kūrimą finansuoja LRT. Taigi, nepaisant to, kad tai yra sutarties pažeidimas, ją viešiname todėl, kad ten paminėta LRT, kad nekiltų niekam abejonių“,– kalbėjo R. Karbauskis.

Pasak LVŽS lyderio, jo valdoma įmonė pasirengusi šiuo atveju prisiimti atsakomybę dėl sutarties paviešinimo, nes, jo teigimu, „reikėjo pavyzdžio, kaip veikti skaidriai“.

Kalbėdamas apie LRT eteryje transliuoto serialo titruose numatytą skelbti reklamą – „Agrokoncerno“ logotipą, nors tuo metu jau įsigaliojo draudimas nacionaliniam transliuotojui rodyti reklamą, politikas aiškino, kad „Naisių vasaros“ titruose dėkojama daugeliui rėmėjų.

„Visų serialų, filmų titruose būna padėkos tiems, kurie prisidėjo. Supratau, kad tai yra daugiau formalus įrašas, nes logotipą bet kuriuo atveju būtų dėję, nes ta įmonė prie jo prisidėjo. Net plaukų salono logotipas buvo dedamas", – aiškino R. Karbauskis.

Jis tikino, kad rėmėjo logotipo parodymas nėra reklama. „Ten nėra jokių reklamai būdingų požymių. Ir tokio tikslo - rodyti reklamą - nebuvo“, – pažymėjo LVŽS lyderis.

R.Karbauskis teigė, kad tuo atveju, jei dėl „Agrokoncerno“ logotipo rodymo kyla problemų, reikėtų kelti klausimą, kodėl LRT nuo 2015 metų leidžia titruose skelbti įmonių ar kitų rėmėjų logotipus.

„Jeigu tai reklama, tokiu atveju turėtų būti keliamas klausimas, kad titruose logotipus reikia uždrausti, palikti tik aktorių pavardes“, – teigė jis.

Pasak politiko, jokio kreipimosi iš LRT į „Naisių vasaros“ kūrėjus dėl titruose skelbiamų logotipų jis neatsimena.

"Bet jeigu būtų tokia nuostata, kad titruose neturi būti jokių logotipų, padėkų, jos turėtų būti laikomasi. Jeigu tuo metu kas nors būtų pasakęs, kad titruose skelbiami logotipai yra reklama, ir dėl to kyla problemų, niekas nebūtų siūlęs jų įtraukti. Jokių problemų dėl to. Kas tuos titrus apskritai žiūri? Tas sutarties punktas buvo daugiau formalus įrašas“, – sakė R. Karbauskis.

Tuo metu LRT generalinio direktoriaus pavaduotojas Rimvydas Paleckis DELFI teigė nemanantis, kad nacionalinis transliutojas turėtų teisintis feisbuke ar kitur.

„Atsakingai galiu pasakyti, kad LRT popieriai tvarkingi, viskas numatyta, sutvarkyta, ir šiai dienai nelabai turėčiau ką daugiau pasakyti“, – nurodė jis.

Tikslaus apibrėžimo iki šiol nėra

Nuo reklamos LRT draudimo pradžios abejonių, kada šis draudimas yra laužomas, kilo ne kartą.

2016 metais LRTK paskelbė, kad draudžiama komercinė reklama buvo rodoma „Eurovizijos“ ir laidos „Auksinis balsas“ transliacijų metu. LRT vadovas Audrius Siaurusevičius tuomet gynėsi, kad tai – ne reklama, o rėmimas, kuris yra leistinas, tačiau galiausiai vis tiek turėjo sumokėti baudą.

Situaciją komentuodamas E. Vaitekūnas tada teigė, kad įstatyme palikta per daug erdvės ginčams, kas yra reklama, o kas ne, todėl įstatymą esą reikia taisyti, tačiau tai iki šiol nebuvo padaryta.

„Reikia labai griežtai apibrėžti, kas yra reklama, o kas ne. Yra tam tikros taisyklės, pavyzdžiui, kad rėmėjo prizo įteikimui gali būti skirta ne daugiau nei 10 sekundžių. Bet jei ne tik paminimas rėmėjas, o ir parodoma, kokia graži jo parduotuvė ir kokie geri ten parduodami akiniai, tai jau yra reklama“, – skirtumus tarp reklamos ir rėmimo tada aiškino E. Vaitekūnas.

Sutartyje tarp „Videometros“ ir „Agrokoncerno“ viename iš punktų minima, kad „Agrokoncerno“ logotipas bus eksponuojamas iki 5 sekundžių.