Tiek eitynių dalyvių susirinko į renginį, kurio aprašyme feisbuke, buvo tokios frazės, kaip „Šiuolaikinis nacionalizmas yra etnofuturizmas!“ ir kvietimas „Pasiimk deglą ir stok į bendraminčių gretas!“. Deglais nešini eitynių dalyviai prie Aušros Vartų sugiedojo Tautišką Giesmę, ir su kunigu sukalbėjo maldą už Lietuvos vaikus. Tarp eitynių dalyvių buvo matyti ir Mindaugas Murza, ir Nacionaldemokratų partijos simbolikos. Keletas dalyvių atsinešė valstybės, istorines, Jogailos kryžių žyminčias vėliavas. Vienas dalyvis prie krūtinės buvo prisisegęs trispalvę su užrašu „Lietuva – lietuviams“. Vilniaus miesto savivaldybė atsisakė suderinti šias tautinio jaunimo organizuojamas eitynes. Tautininkų sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis teigė renginio neatšaukęs, kad patikrintų, kaip veikia demokratija. Jis priminė, kad abu savivaldybės atsisakymai suderinti eitynes apskųsti teismui. Pasak S. Gorodeckio, tautinis jaunimas sukviestas prie Aušros vartų, nes tai reikšminga Lietuvai vieta. „Mūsų karta vieną kartą švęs šimtmetį. Norime prisiminti brangias vietas, kurios tikriausiai pamirštos oficialioje programoje. Esame prie Aušros vartų. Tikriausiai tik tikėjimo dėka Lietuva atsigavo ir gyva buvo. Esame prie Aušros vartų 19-a, kur gyveno Jonas Basanavičius. Pirmieji Lietuvos Tarybos posėdžiai, kur, ko gero, buvo parašytas akto juodraštis, greičiausiai yra įvykę šitoje vietoje, o šita vieta nėra niekaip pažymėta“, – žurnalistams sakė S. Gorodeckis. Kiti renginio dalyviai teigė atėję būtent čia, nes nori su draugais, bendraminčiais švęsti šalies jubiliejų. „Aš noriu būti kartu su jais, nes jie man rodo tą tautiškumą. Norisi kitaip praleisti šimtmetį, įsimintinai ir norisi išbandyti naujų dalykų“, – BNS sakė Greta prisistačiusi mergina. Kitas dalyvis Arijus tvirtino, kad tautinio jaunimo akcijas lankantys žmonės nėra niekam priešiški. Tautinio jaunimo organizuojamos eitynės anksčiau susilaukdavo kritikos dėl nacionalistinių šūkių ir plakatų. Šiemet Vilniaus savivaldybė jas atsisakė suderinti motyvuodama, kad eitynės trukdys oficialiems renginiams. Susirinkimų įstatymas numato prievolę savivaldybei suderinti su organizatoriais susirinkimą, apie kurį pranešama iš anksto, tačiau minint valstybės šventes pirmumo teisė pasirinkti renginio vietą ir laiką suteikiama valstybės ar savivaldybių institucijoms. Po kunigo palaiminimo bei kalbų prie Aušros vartų eitynių dalyviai su deglais pajudėjo link Katedros aikštės, čia vyks oficialus šventinis koncertas. Lietuva penktadienį mini atkurtos valstybės šimtmetį. 1918 metų vasario 16-ąją Vilniuje posėdžiavusi Lietuvos Taryba pasirašė nutarimą, kuriuo paskelbė „atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.











