„Tiesą sakant, tai – daugiau sutapimas. Diktantas buvo šiek tiek pavėlintas, kadangi teko laviruoti tarp rinkimų datų“, – paklausta, ar teksto tema specialiai parinkta Tarptautinei moterų solidarumo dienai, BNS sakė diktanto organizatorė Vytautė Šmaižytė. Šis tekstas transliuotas per LRT radiją ir internetu. „Tegul tas tekstas būna mano žinutė jums. Šlovinkit moterį. Neaprėpiamą galybę ir stiprybę. Jos vaikai – visas pasaulis. Ir tegul būna ji pašlovinta ne tik šiandien“, – feisbuke apie savo tekstą rašė D. Filmanavičiūtė. Pasak V. Šmaižytės, šiemet nacionaliniame diktante dalyvavo mažiausiai 200 mokyklų, o dalyvių skaičius turėtų būti panašus kaip ankstesniais metais. „Buvo tikrai daug rašančiųjų. Dalyvių skaičius šiuo metu pasakyti dar yra anksti, mes juos sužinosime po kelių dienų“, – sakė ji. Pernai nacionalinį diktantą rašė apie 30 tūkst. žmonių. Tradiciškai diktantą bus galima rašyti mokyklose, bibliotekose, savivaldybių salėse. Užsienio lietuvių bendruomenės iš organizatorių gaus diktanto įrašą ir diktantą galės rašyti patogiu laiku – kovo 9–10 dienomis. Konkurso dalyviai varžosi raštingiausio moksleivio, raštingiausio suaugusiojo bei raštingiausio užsienio lietuvio kategorijose. Pernai nacionalinį diktantą rašė apie 30 tūkst. žmonių. Konkursas organizuotas dvyliktą kartą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.