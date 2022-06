„Šiemet sudaryta galimybė ukrainiečiams arba iš Ukrainos atvykusiems baigiamųjų klasių mokiniams rinktis ir laikyti brandos egzaminus. Tai pirmoji išimtis, kad jie egzaminus galėjo rinktis iki pat paskutinio skambučio – gegužės 24-osios. Tie, kurie pasirinko iki balandžio 1-osios, jie yra įtraukiami į pagrindinę sesiją, o tie, kurie vėliau – galės laikyti egzaminus pakartotinės sesijos metu“, – trečiadienį žurnalistams teigė NŠA Stebėsenos ir vertinimo departamento direktorius.

Anot V. Jurgaičio, iš viso laikyti egzaminus Lietuvoje pasirinko 75 ukrainiečiai, kurių egzaminus ketinama išversti iš ukrainiečių į lietuvių kalbą. Anot V. Jurgaičio, numatoma, kad tokių egzaminų skaičius sieks apie 190.

„Kita išimtis, suprantant, kad atvykę balalandžio, vasario, kovo mėnesiais mokiniai tikrai neišmoks lietuvių kalbos, kad galėtų egzamino užduotis atlikti lietuvių kalba, tai jiems yra sudaryta galimybė egzamino užduotis atlikti ukrainiečių kalba ir jų atsakymai bus verčiami į lietuvių kalbą ir vertinami bendrąja tvarka visoje internetinėje vertinimo sistemoje“, – pridūrė jis.

Be to, V. Jurgaitis akcentuoja, kad daugiausia ukrainiečiai rinkosi anglų kalbos, matematikos ir rusų kalbos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pasirinkusių nebuvo. Mat, pažymi jis, buvo sudaryta išimtis gauti brandos atestatą ir be šio egzamino.

„Taip pat išimtis, kad buvo pakeistas brandos egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Ukrainos mokiniai yra atleidžiami nuo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino“, – komentavo V. Jurgaitis.