Kaip pranešė ministerija, kandidatai į vadovus muziejų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, nuo šiol privalės turėti humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities magistro išsilavinimą ir vadovaujamo darbo patirties: pretendentai į nacionalinių muziejų vadovus – 5, į respublikinių – 3, į savivaldybių – 2 metų. Kvalifikaciniai reikalavimai keičiami remiantis pakeistu Muziejų įstatymu. Taip pat patvirtinta, kad muziejų vadovai turės išmanyti Konstituciją bei įvairius su darbu, kultūros vertybių apsauga susijusius įstatymus. Keliamas reikalavimas ir būti susipažinus su tarptautinėmis konvencijomis, muziejų sistema, muziejų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje. Kandidatai turės išmanyti bei taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas. Reikalaujama mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną iš šių užsienio kalbų: anglų, vokiečių ar prancūzų. Seimas birželio mėnesį priėmė Muziejų įstatymo pataisas, numatančias šių kultūros įstaigų vadovų kadencijas – direktorius galės eiti pareigas ne ilgiau nei dvi penkerių metų kadencijas iš eilės. Įstatyme įtvirtintas ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.