Mūšis dėl vieno miesto jau kelia trintis: kodėl rusai puola kaip zombiai, o ukrainiečiai laikosi įsikibę griuvėsių

Tarp Ukrainos prezidento ir šalies ginkluotųjų pajėgų vado kilo nesutarimų dėl to, ką daryti su Bachmutu – tęsti kovą, laikytis mieste iš paskutiniųjų ar trauktis. Esą visame pasaulyje liaupsinamas generolas Valerijus Zalužnas pasisakė už pajėgų atitraukimą ir jų išsaugojimą, o ne mažiau giriamas Volodymyras Zelenskis laikėsi savo ir nusprendė toliau ginti Bachmutą.

Tokią informaciją paviešinęs Vokietijos leidinys „Bild“, remdamasis informacija iš kelių Ukrainos politinės vadovybės šaltinių, paskelbė savaitgalį. Savotiškas atsakas buvo greitas: Ukrainos prezidento administracija paviešino pranešimą, kuriame tikinama, jog tiek karinė, tiek politinė vadovybė kartu nusprendė toliau ginti Bachmutą, ten permesti reikalingų pastiprinimų.

Net jei „Bild“ informacija nebuvo tiksli – tariami V. Zalužno ir V. Zelenskio nesutarimai galėjo tebūti išpūsti, ištraukti iš konteksto, o gal net buvo ir tyčinės informacinės apgaulės dalis, ženklų, kad Bachmuto mūšis kelia vis didesnį nepasitenkinimą dėl didelių nuostolių, yra ir daugiau.

Abejonių žeria ir kariai, ir Bachmute apsilankę ekspertai. O ir iš rusų pusės, ypač Kremliaus privačios karinės bendrovės „Vagner“, kuriai vadovauja „Putino virėjas“ Jevgenijus Prigožinas, toliau liejasi priekaištai aukščiausiai Rusijos karinei vadovybei. Karas Ukrainoje dar tik pereina į kitą etapą, bet jau dabar ši situacija visoms pusėms gali būti pavojinga arba naudinga.

Kodėl dar gina Bachmutą

„Didžioji dauguma Bachmuto karių nesupranta, kodėl miestas vis dar ginamas“, – tai konstatavęs „Bild“ nėra vienintelis Vakarų šalių leidinys, kuriame pilasi pirmiausiai Bachmute kariaujančių ukrainiečių nuomonė. Nors prieš kameras jie dažniausiai tikina, kad kausis iki galo, sunkią padėtį mieste jie irgi pripažįsta, ir vis dažniau kelia tiek fundamentalius, tiek konkrečius klausimus.

Pastarieji yra labai paprasti: kodėl rusai toliau eina pirmyn, nepaisydami siaubingų nuostolių? Kodėl ukrainiečiams nesuteikiama galimybė atsitraukti arba kautis tinkamai, t.y. tiek kritinės paramos ginklais ir amunicija, kiek reikia, norint atlaikyti siaubingą rusų puolimą besiginančiame mieste?

„Rusijos nuostoliai yra gerokai didesni, tačiau ir daug ukrainiečių karių žuvo gindami miestą. Teigiama, kad būtent todėl V. Zalužnas primygtinai reikalavo pasitraukimo iš Bachmuto dar ankstyvoje stadijoje“, – rašo „Bild“. Esą jei bent jau po kelių mėnesių kovų buvo aišku, kad Bachmutas tapo spąstais rusams, tai dabar jis tapo spąstais ukrainiečiams.

Jei anksčiau žuvusiųjų skaičiaus santykis buvo 1:7, t.y. kiekvienam nukautam ukrainiečiui tenka septyni žuvę rusai, tai dabar, rusams veržiant apsiausties žiedą, šis santykis kinta ne Ukrainos naudai. Dar daugiau, jei paliekant vienas pozicijas smarkiai apgriautame mieste bandoma įsitvirtinti naujose, tai likti gyvam tokio perdislokavimo metu galimybės sumenko nuo 50 proc. iki 30 proc.

Keisti pozicijas sudėtinga ir todėl, kad rusai sistemiškai šluoja visus pastatus – priedanga griuvėsiuose gali būti tik labai laikina, o iš minosvaidžių, sunkiosios artilerijos pabūklų nuolat apšaudomuose objektuose irgi ilgai negali užsibūti. Atsakomoji ugnis vėluoja arba jos nesulaukiama – ir ukrainiečiams šiame sektoriuje esą stinga šaudmenų. Todėl nuostoliai auga: vienas prastai parengtas rezervistų batalionas, dislokuotas gruodį, turėjo 500 karių, iš jų teliko 150.

Ir nepaisant to, Ukrainos karinė vadovybė laikosi įsikibusi miesto, siunčia pastiprinimus, su jais ir turimais pajėgumais nuolat rengia lokalias, dabar jau prasčiau koordinuotas, todėl kartais nesėkmėmis pasibaigiančias kontratakas, kurios brangiai kainuoja. Kodėl? Juk tai atrodo beprotybė.

Jei Charkivo ar juo labiau Kyjivo gynybą iki paskutinio lašo galima suprasti, tai Bachmuto gynybą, regis, sunku pateisinti, nes iš miesto beveik nieko nebeliko, o dauguma civilių gyventojų pasitraukė. Netrukus iš Bachmuto gali likti tiek pat, kiek iš Marijinkos, 10 tūkst. turėjusio miestelio, kuris po 8 metų kovų su Maskvos remtais separatistais ir vienerių metų atviro karo tapo visiškai nušluota nuo žemės paviršiaus teritorija.

Mariinka was once a quiet bedroom community of 10,000 residents and tree-lined streets just west of Donetsk. We’ll now have to refer to it in past tense because the Russian army has wiped it off the face of the earth. These images show an apocalyptic scene incompatible with life. pic.twitter.com/BYV35IoRn8