I. Žalėnienė buvo ilgametė MRU prorektorė, šio universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto profesorė. Inauguracinėje kalboje naujoji rektorė pabrėžė, kad globalus aukštasis mokslas ir apskritai švietimas susiduria su naujais iššūkiais, kurie turi virsti naujomis galimybėmis. „Viena svarbiausių XXI amžiaus socialinių ir humanitarinių mokslų misijų yra technologijų humanizavimas, geresnis jų pritaikymas visuomenės reikmėms, tačiau tuo pačiu susiduriame su didėjančiais ir besikeičiančiais socialinės atskirties, diskriminacijos, nelygybės iššūkiais, augančiu skurdu, terorizmo, karų, kitų valstybių teritorijų užgrobimų grėsme, migracija, klimato kaita, radikalių, antidemokratinių jėgų stiprėjimu, atskirties tarp politinio ir ekonominio elito ir piliečių didėjimu, kitais globaliais iššūkiais“, – MRU pranešime cituojama I. Žalėnienė. MRU rektorė pabrėžė, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas talentingų tyrėjų, doktorantų, podoktorantų, vizituojančių profesorių pritraukimui į universitetą, naujų tinklinių struktūrų kūrimuisi. „Būtinybe taps lanksčių, inovatyvių studijų modelių, inovatyvių priemonių ir metodų kūrimas ir išbandymas“, – tvirtino ji. Naujo rektoriaus MRU ieškojo po to, kai šias pareigas ėjęs Algirdas Monkevičius sausį buvo paskirtas švietimo, mokslo ir sporto ministru. I. Žalėnienė iki išrinkimo ėjo laikinosios universiteto rektorės pareigas. Praėjusių metų gruodį Seimas nutarė pradėti MRU prijungimą prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.