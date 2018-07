Pagal plano projektą, prie VGTU prijungus MRU, besidubliuojančių komunikacijos, ekonomikos, finansų, informatikos, vadybos bei verslo studijų programų turėtų sumažėti nuo 54 iki 35. Taip pat iki 2020-ųjų nuo 88 iki 80 planuojama apkarpyti studijų programų skaičių technologijos ir fizinių mokslų srityse. „Atsisakius vykdyti studijas kai kuriose kryptyse ir sujungus besidubliuojančias studijų programas, jų sumažės nuo 209 dabar esančių iki 167 – tai yra 20 proc.“, – dėstoma 2018–2021 metų universitetų pertvarkos projekto santraukoje. Pagal ją, įgyvendinus reorganizaciją, sostinėje veiks „technologinis universitetas su stipriu socialinių mokslų branduoliu“, didelį dėmesį skiriantis tarpkryptiškumui ir tarpdiscipliniškumui, išlaikantis glaudų ryšį su verslu, valdžia ir visuomene.

