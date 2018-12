„Smurtas nepasibaigia nutraukus santuoką, kas netinkamai rekomenduojama smurtą patyrusiai moteriai, kas yra viena iš aukos kaltinimo formų. Tai neapsaugo nuo tolesnio smurto, todėl yra svarbu persekiojimą kriminalizuojanti teisinė norma“, – penktadienį per spaudos konferenciją sakė Vilniaus moterų namų vadovė Lilija Henrika Vasiliauskienė. Taip pat siūloma įsteigti apsaugos nuo smurto orderį bei Baudžiamajame kodekse įtvirtinti specialią normą, kuria būtų reglamentuojama atsakomybė už smurtą artimoje aplinkoje. Šie pasiūlymai pateikti penktadienį, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-mečio proga surengtoje spaudos konferencijoje. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija paskelbta 1948-ųjų gruodžio 8 dieną.

