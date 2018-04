Jis praėjusiuose tiesioginiuose merų rinkimuose gavo per 61 proc. balsų ir buvo išrinktas per pirmąjį turą. „Skyriaus tarybos posėdyje vienbalsiai S. Žvinys pašalintas iš partijos, nes pastaruoju metu nuolat nepaisė mūsų kolegialių, ilgai ir atsakingai diskutuotų skyriaus sutarimų. Visa atsakomybė už keliamą sumaištį savivaldybėje tenka būtent jam“, – skelbiama TS-LKD skyriaus prieš pat Velykas priimtame sprendime. Pats meras sako tapęs konkurencinės kovos partijoje auka ir buvo pašalintas už tai, kad palaikė kitą neseniai partiją palikusį jos narį vicemerą Mindaugą Kildišių. Šiam nesėkmingai bandyta inicijuoti interpeliaciją. Kartu su vicemeru M. Kildišiumi partiją prieš kelias savaites paliko apie 20 skyriaus narių. Tai lėmė ir valdančiosios daugumos subyrėjimą Molėtų rajono taryboje, o naujos koalicijos dėl nesutarimų ir vidinių įtampų kol kas nepavyksta suformuoti. Susiję straipsniai: Dar reikia taip sugebėti: konservatoriaus ir liberalo verslus lydi neįtikėtina sėkmė Konservatorių partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis sako labai neigiamai vertinantis Molėtų skyriaus sprendimą šalinti merą iš partijos ir teigia sieksiantis ieškoti išeities sutaikant konfliktuojančias puses. V. Stundys: meras nepaisė skyriaus sprendimų TS-LKD skyriaus pirmininko pavaduotojas buvęs parlamentaras Valentinas Stundys BNS trečiadienį aiškino, kad meras S. Žvinys nepaisė skyriaus tarybos sprendimų, veikė vienasmeniškai ir būtent tai nulėmė jo pašalinimą iš partijos. „Tuomet, kai grupelė konservatorių išėjo iš partijos, taryboje neliko valdančiosios daugumos. Ją sudaro TS-LKD ir dviejų liberalių partijų (Liberalų sąjūdžio ir Lietuvos laisvės sąjungos – BNS) atstovai. Pasitraukus trims tarybos nariams iš TS-LKD, daugumos neliko, todėl skyriaus taryba skubiai priėmė sprendimą sudaryti naują daugumą, pradėti derybas, į derybų grupę įėjo ir pats meras, bet jis ignoravo derybas“, – sakė V. Stundys. Anot jo, tokia mero laikysena sugriovė pastangas Molėtų rajono savivaldybės taryboje suformuoti naują daugumą, į ją įtraukiant socialdemokratus. „Savivaldybės taryba gali veikti sėkmingai, kai yra aiški dauguma, kuri turi savo sutartį ir veikia, o dabar viskas iš esmės buvo sudarkyta, ir meras iš esmės sustabdė naujos koalicijos sudarymą“, – teigė V. Stundys. Pasak jo, šiuo metu situacija Molėtų rajono savivaldybėje neaiški, nes koalicijos nėra, meras ir vicemeras – jau nepartiniai, administracijos direktorius – TS-LKD Molėtų skyriaus pirmininkas. „Tiesiog gyvenimas parodys, kas čia toliau vyks, be abejo, bus tam tikrų įtampų, bus čia visko (...), bet tikiuosi stabilizuosis situacija“, – vylėsi V. Stundys. Pasak jo, dalis „politinio šaršalo“ kilo ir dėl būsimų kandidatūrų į merus kėlimo partijoje. Skyrius buvo iškėlęs kelis, tačiau galiausiai liko vienas pagrindinis kandidatas – skyriaus pirmininkas Saulius Jauneika. Iš partijos neseniai pasitraukę 20 skyriaus narių su kitu potencialiu kandidatu vicemeru M. Kildišiumi priešaky neslėpė nepasitenkinimo S. Jauneikos kandidatūra ir teigė, kad ji pasirinkta nedemokratiškai, intriguojant ir proteguojant V. Stundžiui. Valentinas Stundys DELFI / Kiril Čachovskij S. Žvinys: išvalytas konkurencinis laukas Molėtų rajono meras S. Žvinys BNS trečiadienį sakė, kad jo pašalinimą iš partijos lėmė vidaus intrigos skyriuje ir konkurencinė kova dėl kandidatų būsimuose savivaldos ar parlamento rinkimuose. S. Žvinys prieš trejus metus vykusiuose rinkimuose yra laimėjęs 61 proc. rinkėjų pastikėjimą, tačiau šiuo metu yra pareiškęs, kad pasibaigus kadencijai trauksis iš aktyvios politinės veiklos. Jis taip pat atvirai palaikė vicemerą M. Kildišių. „Buvo išvalytas konkurencinis laukas, ir dabar tie lyderiai, kurie liko skyriuje, yra aiškūs ryškūs matomi: vienas – į Seimą, kitas – į merus“, – svarstė S. Žvinys. Seimo rinkimuose Molėtų vienmandatėje apygardoje ne kartą keltas buvęs parlamentaras Valentinas Stundys. „Labai prastai vertinu situaciją. Kada iš mūsų partijos pasitraukė 20 jaunų žmonių, o aš buvau vienas iš tų, kvietusių tuos jaunus žmones, ir manau, kad partija, kur nėra dermės tarp patirties ir atsinaujinimo, neturi ateities. Išėjimas tų jaunų žmonių rodo, kad skyriuje buvo ne viskas gerai“, – tvirtino S. Žvinys. Jis teigė nepalaikęs skyriaus sprendimo dėl nepasitikėjimo vicemeru M. Kildišiumi, nes buvo patenkintas pastarojo darbu. „Turėjau kitokią nuomonę, nes vicemeras tikrai dirbo gerai, daug dalykų išjudino iš mirties taško, ir svarbiausia buvo ne partinės intrigos, o darbas kraštui. Tai sulaukiau tokio vertinimo“, – kalbėjo meras. „Drįstu teigti, kad nemažai prisidėjau prie partijos stiprinimo, ypač Molėtų krašte. Turėjome stiprų skyrių, tačiau vidaus intrigos padarė savo“, – pridūrė jis. G. Landsbergis: neišmintingas sprendimas Konservatorių partijos pirmininkas G. Landsbergis mero pašalinimą iš partijos vadina neišmintingu ir neteisingu sprendimu bei sako dėsiantis pastangas taisyti situaciją. „Vertinu vienareikšmiai neigiamai. Merą, kuris ne vieną kadenciją vadovavo miestui ir rajonui pašalinti iš partijos, mano nuomone, tikrai neišmintingas sprendimas. Aš sudariau tokią nedidelę darbo grupę, skirtą taikos paieškoms, iš patyrusių partijos kolegų, ji turėtų pamėginti situaciją išspręsti diplomatiškai. Tikrai nesirengiu jos palikti taip, kaip dabar yra“, – BNS trečiadienį sakė konservatorių vadovas. Pasak jo, šis Molėtų skyriaus sprendimas nederintas su partijos vadovybe, neįsiklausyta į raginimus nekonfrontuoti, o dėti pastangas susikalbėti su kitaip manančiaisiais. Situacija Molėtų rajono skyriuje, partijos lyderio manymu, dar gali keistis. „Galima atšaukti sprendimus, yra procedūros, galinčios pakeisti šį sprendimą, tikrai imsiuosi jų paieškų, nes matau, kad sprendimas buvo neteisingas“, – BNS sakė G. Landsbergis. Per 2015-ųjų savivaldos rinkimus konservatoriai su S. Žviniu priešaky Molėtų rajone iškovojo daugumą mandatų ir sudarė valdančiąją koaliciją su Liberalų sąjūdžio bei Laisvės sąjungos atstovais. Tačiau dėl kilusių nesutarimų partijos viduje šiuo metu konservatoriai formalios daugumos neturi, o pastangos sudaryti naują koaliciją su socialdemokratais kol kas bevaisės.











