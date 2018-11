UGPS pirmininkas Saulius Džiautas sako, kad į ugnį tiesiogine to žodžio prasme einantys pareigūnai tai daro už kone minimalų darbo užmokestį, o dažnai ir nudėvėtomis ar neišdžiūvusiomis uniformomis.

„Visuomenės pasitikėjimas ugniagesiais gelbėtojais pasiekęs rekordines aukštumas. Atrodo, kad mūsų sistemos finansavimas ir politikų požiūris į sistemą yra atvirkščiai proporcingas tam pasitikėjimui. Gauname mažesnius atlyginimus nei kiti pareigūnai, mūsų darbo užmokestis su visais priedais ir priemokomis ne visada siekia ir 600 eurų. Jei neskaičiuotume priedo už darbą naktį, - atlygis siekia vos didesnį nei minimalų Lietuvos atlygį.

Be to, sistemoje yra beveik laisvų 600 etatų. O tai reiškia, kad tam tikrose situacijose gesinti gaisro ir gelbėti žmonių važiuoja ne 5-6 ugniagesių ekipažai, o tik 4 ar net 2. Ugniagesio uniformai per metus skiriama apie 100 eurų, todėl daugelis jaunų ugniagesių turi tik vieną porą tarnybinių batų, vieną kepurę ir vieną kostiumą. Toks valstybės požiūris yra žaidimas su ugnimi tiesiogine šio posakio prasme. Tik laiko klausimas, kada valstybė už tokį požiūrį nudegs labai skaudžiai”, - sako S. Džiautas.

Anot UGPS atstovų, šiuo metu planuojama ugniagesių gelbėtojų darbo užmokestį kitais metais didinti 3,3 proc. Tai būtų vos procentu daugiau už numatomą infliacijos augimą.

„Toks darbo užmokesčio augimas mūsų netenkina. Valdančiųjų rinkimų programa, šios Vyriausybės programa buvo kupina pažadų gerinti pareigūnų darbo sąlygas, didinti jų darbo užmokestį. Su politikais daug kartų kalbėta apie „Programos 1000” įgyvendinimą iki 2020-ųjų metų pabaigos. Visi šie pažadai realiais darbais kol kas nevirsta. Dar daugiau, - su biudžeto projekte numatytu finansavimu PAGD net nepajėgs vykdyti Vyriausybės programos iki 2020 m. padidinti algas 30 proc., lyginant su 2016 metais. Geriausiu atveju galėtume per 2019-uosius metus pasiekti 18,3 procento padidėjimą. Tai ir norime priminti mūsų seimūnams ir Vyriausybės nariams”, - aiškina S. Džiautas.

Lapkričio 21 d. UGPS prie Vyriausybės organizuoja įspėjamąją protesto akciją.

UGPS priklauso Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui.

Iš viso Lietuvoje yra daugiau apie 3 300 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pareigūnų.