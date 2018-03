Pasak Vyriausybės spaudos tarnybos pranešimo, susitikime Lietuvos atstovai patikino Lenkijos delegaciją, kad Lietuvoje išliks ir polonistikos studijos, ir lenkų kalba dėstančių mokytojų rengimo studijos. Pastarosios iš Edukologijos universiteto nuo naujųjų mokslo metų pradžios bus perkeltos į Vilniaus universitetą. „Lietuvoje gyvenantys lenkai yra mūsų piliečiai. Jiems sudarytos visos sąlygos saviraiškai, identiteto, tradicijų ir kultūros puoselėjimui. Lietuvoje veikia didžiausias mokyklų lenkų kalba tinklas už Lenkijos Respublikos ribų. Tautinių mažumų mokykloms skiriamas 20 proc. didesnis finansavimas“, – pranešime cituojamas S. Skvernelis. Jis taip pat pakvietė atnaujinti Lietuvos ir Lenkijos švietimo, mokslo kultūros ir bendro kultūros paveldo komisijos veiklą. Susitikime S. Skvernelis išsakė ir viltį gerinti verslo ryšius, padėkojo Lenkijos Senato pirmininkui už paramą Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais per Lenkiją. „Šiuo metu Lenkija trečia pagal dydį mūsų prekybos partnerė, šešta pagal investicijas. Matau visas galimybes, kad vietoje šių skaičių visus rašytume pirma“, – susitikimo metu teigė premjeras. Per pastarąjį kalendorinį mėnesį tai jau ketvirto aukšto kaimyninės šalies valdžios pareigūno vizitas Lietuvoje. Vasario viduryje Lietuvoje lankėsi Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda, praėjusią savaitę – Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis ir Lenkijos Seimo pirmininkas Marekas Kuchcinskis.

