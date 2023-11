Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas: griežtesnė pamokų lankomumo tvarka pasiteisina

„Ta situacija mane, kaip konkrečios įstaigos vadovą, nustebino. Klausiau kolegų, kurie irgi vedė statistiką – pas juos irgi tokia tendencija“, – pirmadienį LRT radijui teigė D. Žvirdauskas.

„Pernai per tuos pačius du mėnesius 6-8 klasių koncentre buvo praleista 2634 pamokos, o štai šįmet – tik 1579 pamokos. Be pateisinamos priežasties buvo praleista tik 32 pamokos“, – teigė jis, nurodydamas jo vadovaujamo Kauno KTU inžinerijos licėjaus duomenis.

Visgi, pažymi D. Žvirdauskas, mokyklų vadovai laikosi nuomonės, jog tinkamai įsivertinti, ar naujoji pamokų pateisinimo tvarka davė rezultatų, reikėtų bent po pusmečio.

„Visi vadovai sako, kad skaičiuoti reikėtų bent po pusmečio“, – teigė jis.

ELTA primena, kad nuo rugsėjo tėvai gali pateisinti penkias mokymosi dienas per mėnesį, praleistas dėl ligos. Taip pat numatyta, kad dėl svarbių asmeninių priežasčių gali būti pateisinama iki trijų mokymosi dienų per pusmetį, arba ne daugiau nei dvi mokymosi dienos per trimestrą. Mokykla savo tvarkoje gali nusistatyti ir pateisinti ir daugiau mokymosi dienų, jei atsiranda objektyvios ir pagrįstos priežastys.

Praleistas mokinių pamokas mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo gali pateisinti dėl kitų priežasčių: jei mokinys dalyvauja sporto varžybose, olimpiadoje ar kitame renginyje, jei mokinys turi vykti į valstybinę ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, pavyzdžiui, pedagoginę psichologinę tarnybą, jei mokiniui suteiktos poilsio dienos už atstovavimą mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis.

Spalį švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius teigė, kad sugriežtinus pamokų lankomumo tvarką praleistų pamokų skaičius sumažėjo 15 proc.