Kandidatą į šias pareigas iš pasiūlytų pretendentų atrinko švietimo ir mokslo ministrė. V. Razumas 2009 – 2018 metais ėjo Lietuvos mokslų akademijos prezidento pareigas. Taip pat siūloma Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros docentę Justiną Poškienę ir Nacionalinio vėžio instituto Biomedicininės fizikos laboratorijos vedėją Ričardą Rotomskį skirti Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojais. Šioms kandidatūroms dar turi pritarti Vyriausybė ir Seimas. Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais. Jos steigėjas yra parlamentas. Taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse organizacijose, įgyvendina mokslo programinį konkursinį finansavimą.

