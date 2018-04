Antropologas Rimantas Jankauskas ketvirtadienį paskaitoje Vilniuje pasakojo, kad K. Kalinausko brolis yra palaidotas Baltarusijoje. Vis dėlto jis teigė, kad mažai tikėtina, jog Minskas sutiktų leisti mokslininkams atlikti šių kapų ekshumaciją ir genetinius tyrimus. „Kol kas iniciatyvą toje pusėje rodo tik atskiri visuomenininkai“, – sakė R. Jankauskas. Jis tvirtino, kad mokslininkai šiuo metu ieško kitų K. Kalinausko giminių. „Viena geneologinė linija buvo atsekta iki dabar, bet pamatėme, kad ji nutrūksta, – pasakojo R. Jankauskas. – Dabar dirbama ties kita geneologine linija, bet kol kas daugiau detalių pasakyti negaliu“. Pasak antropologo, tyrėjai jau dabar yra identifikavę konkrečius palaikus, kurie galėtų priklausyti K. Kalinauskui, tačiau įrodymų tam galutinai patvirtinti yra per mažai. Tuo metu mokslininkai jau nebeajoja pernai liepą tiksliai identifikavę kito sukilimo vado Zigmanto Sierakausko palaikus. Vienas pagrindinių to įrodymų – ant palaikų piršto buvęs žiedas su įrašu vidinėje pusėje: „Zygmund Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r.“. „Galima pasakyti, kad žmogus buvo rastas su pasu, nes galimybė, kad žmogus su žiedu, kur išgraviruota „Zigmantas“ ir „Apolonija“ ir kuris buvo pakastas Gedimino kalno aikštelėje, iš tikrųjų nėra jis, yra nykstamai maža“, – tvirtino R. Jankauskas. Pasak jo, palaikų priklausomybę Z. Sierakauskui įrodo ir kiti atlikti tyrimai. Istorikų duomenimis, ant Gedimino kalno yra palaidotas 21-as prieš daugiau nei pusantro šimtmečio vykusio sukilimo dalyvis. Šiuo metu mokslininkai yra suradę 17 palaikų, o 13 jų preliminariai gali būti susieti su konkrečiomis asmenybėmis.

