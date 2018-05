Tai koncerno vadovas pareiškė pirmadienį žiniasklaidai paskelbus informaciją iš žvalgybos rašto apie šios įmonių grupės įtaką politiniams procesams 2006–2017 metais. „Jei per 10 metų tapome įtakingiausia Lietuvos verslo grupe – vadinasi dirbome gerai, tačiau nuvilia tai, kad dėl to tapome taikiniu asmenų, kurie nori valstybę valdyti istorijoje išnykusių santvarkų metodais“, – pranešime spaudai teigė D. Mockus. „Žvelgiu į ateitį optimistiškai: nors šios operacijos užsakovui sąžinė neprabils niekada, bet vykdytojams anksčiau ar vėliau tikrai bus gėda, o teisinėje valstybėje, tikiuosi, ir įstatymuose numatyta atsakomybė“, – pridūrė jis. „MG Baltic“ žada detalesnį komentarą išplatinti susipažinus su visa paskelbta informacija. Susiję straipsniai: Dapkus sako, kad jo interesai – žurnalistiniai ir politiniai Vytautas Bakas: gauta trečdalis išslaptintos informacijos Išslaptintą informaciją Valstybės saugumo departamentas (VSD) pateikė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK), neseniai baigusiam tyrimą apie verslo poveikį politiniams procesams ir valdžios įstaigoms. Parlamentarams pateiktame dokumente aprašomi įvairūs politiniai procesai, situacijos Vilniaus miesto savivaldybėje, „Lietuvos geležinkeliuose“, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Konkurencijos taryboje, teisėsaugoje, politinėse partijose, kitose įstaigose ir organizacijose. VSD vadovo Dariaus Jauniškio pasirašytame rašte nurodoma, kad koncerno atstovų veikimas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, nes gali destabilizuoti demokratinę politinę sistemą.

