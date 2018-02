Tokie tikrinimai inicijuojami, nes pastaruoju metu viešojoje erdvėje padaugėjo pranešimų apie prastai atrodantį ir nekokybišką maistą, kuriuo kai kuriose šalies ligoninėse maitinami pacientai. Ministro Aurelijaus Verygos įsakymu sudaryta mobili ekspertų komisija ne tik vertins maisto kokybę, bet ir teiks patarimus bei rekomendacijas, kaip pagerinti ligonių maitinimą. „Viešumas yra vienas geriausių vaistų sprendžiant bet kokias problemas, todėl tikime, kad vien tai, jog pradedame tokią akciją, ir žinojimas, jog mobili ekspertų komanda gali bet kada užsukti į bet kurią ligoninę ir įvertinti maistą, jau duos teigiamų rezultatų”, – ministerijos pranešime cituojamas A. Veryga. VMVT direktorius Darius Remeika savo ruožtu pranešime teigia, kad maisto ruošimo sauga ir tvarka dažniausiai yra gera, bet visuomenė jau seniai tikisi ne vien saugaus, tačiau ir sveikatai palankesnio, įvairesnio ir patraukliau patiekto maisto. „VMVT specialistai yra pasirengę bendradarbiauti ir aktyviai įsitraukti į visas iniciatyvas, kurios leistų užtikrinti, kad ligonių maitinimo kokybė gerėtų, taptų patrauklesne tiek maistingumo, tiek ir estetine prasme“, – teigia D. Remeika. Ministerija kviečia ligoninių personalą, pacientus ir jų artimuosius būti pilietiškais ir pranešti apie pastebėtas negeroves siunčiant maisto nuotraukas kartu su trumpais aprašymais elektroniniu paštu ligoninėsmaistas@sam.lt. Žmonių atsiųstas nuotraukas bei aprašymus žadama skelbti SAM feisbuko paskyroje.











35 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.