Iniciatyvą kitą savaitę tarybos nariams pristatysiantis miesto meras Remigijus Šimašius sako, kad Vilnius turi gilias mecenatystės tradicijas ir nuo seno vertino bei mokėdavo pagerbti mecenatus. „Esam dėkingi už naują erdvę Lietuvos kultūros žemėlapyje. Su MO įsikūrimu Vilnius atrado labai ryškų meno miesto veidą – atvirą, estetišką, šiuolaikišką. Remiame MO misiją ir kartu auginsime meno talentus, kurie garsins modernaus Vilniaus vardą visame pasaulyje“, – BNS teigė R. Šimašius. Privatus modernaus meno muziejus atidarytas naujame pastate Vilniaus senamiestyje, jis per daugiau nei metus iškilo nugriovus sovietmečiu statytą buvusį kino teatrą „Lietuva“. Muziejuje eksponuojama V. ir D. Butkų sukaupta 5 tūkst. modernaus ir šiuolaikinio meno kūrinių kolekcija, ją sudaro Lietuvos dailės aukso fondas nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio iki šių dienų. Muziejuje be parodų vyksta kino seansai, edukaciniai užsiėmimai, koncertai ir kiti renginiai. Susiję straipsniai: MO muziejaus steigėjas Viktoras Butkus: išsivysčiusioje visuomenėje nesipuikuojama savo sėkme Ramunė Sakalauskaitė. MO muziejaus atidarymas: gaivių minčių ir potyrių gurkšnis V. Butkus yra minėjęs, kad visa projekto vertė siekia 15 mln. eurų, iš jų modernizmo kolekcijos sudarymas kainavo apie 4 mln. eurų. V. Butkus buvo pagrindinis Lietuvos biotechnologijų įmonės „Fermentas“ akcininkas – 2010-aisiais „Fermentą“ valdančią Kanados bendrovę „Fermentas International“ už 260 mln. JAV dolerių (229,1 mln. eurų) įsigijo JAV mokslinių tyrimų bendrovė „Thermo Fisher Scientific“.

