„Manau, kad čia gal kaip tik kaip vaikams išsidūkus vieną kartą per dieną, jau vėliau jėgų nebelieka dūkti dėl to paties klausimo, tai gal taip nutiks ir su svarstymu salėje. Pasakysiu atvirai, aš gi jaučiu, kad kai kurie elementai šių visų diskusijų yra visiškas teatras“, – „Žinių radijui“ teigė V. Mitalas.

Seimo narys akcentuoja, kad siūlymai iš sesijos darbų programos išbraukti kitos frakcijos teikiamus pasiūlymus Seime yra ypač reti.

„Šioje vietoje visi supranta, kad dokumentas, ta darbų programa, nėra toks rimtas, jį galima keisti eigoje, galima projektus teikti be to dokumento, po to tik papildant protokoliniu nutarimu. Tai tada visi supranta, kad tai yra teatras. Ir kaip tik tada labai negražiai, jeigu taip atvirai kalbant, man atrodo Agnė Širinskienė, kuri būdama teisininkė, puikiai suprasdama visus niuansus, vis tiek bando pasakyti, kad čia reikia išbraukti, ką Laisvės frakcija siūlo“, – sakė jis.

V. Mitalas pabrėžia, kad šis įstatymas yra svarbus daliai Lietuvos piliečių ir laikas jį priimti tiksi. Visgi, pasak politiko, Laisvės partija sieks, kad jis būtų svarstomas tuomet, kai bus išspręsti skubiausi ir aktualiausi klausimai, susiję su Ukrainos klausimu ir nacionalinio saugumo stiprinimu.

„Mes savo koalicijos partneriams ir visiems, kurie norėjo girdėti, buvome pasakę labai aiškiai: kolegos, mes tikrai Seimo darbotvarkės dabar neimsime iš Ukrainos reikalų, mes visi suprantame, kad jeigu yra įstatymai, kurie yra svarbūs ir greiti spręsti dėl pagalbos Ukrainai, dėl Lietuvos nacionalinio saugumo, tai tą darysime ir kažkokiais kitais platesniais klausimais dabar nebandysime to balanso pakeisti“, – patikino V. Mitalas.

„Bet kada mes tuos neplanuotus darbus išspręsime, kada visi sutiksime, kad tie neplanuoti darbai yra pasiekę tam tikrą savo stadiją ir grįšime prie planuotų darbų sąrašo, tai prie planuotų darbų sąrašo mes (Partnerystės įstatymą – ELTA) esame suplanavę, tai būkite geri, kolegos, gerbkite“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad tvirtinant Seimo pavasario sesijos darbų programą, į kurią įtrauktas Partnerystės įstatymas, užvirė aštrios diskusijos.

Seimo narė A. Širinskienė iš pavasario sesijos darbotvarkės pasiūlė išbraukti visuomenėje nevienareikšmiškai vertinamą Partnerystės įstatymą, argumentuodama, kad Rusijos pradėto karo Ukrainoje kontekste nereikia skaldyti visuomenės.

Visgi A. Širinskienei iš pavasario sesijos darbų programos nepavyko išbraukti Laisvės frakcijos siūlomo Partnerystės įstatymo projekto.