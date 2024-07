Mįslingas detektyvas, kurio nepavyksta išnarplioti: Mindaugas nebuvo karūnuotas liepos 6-ąją?

„Tai buvo kiek trumpesnis kelias. O čia buvo keliaujama iš Rygos per Livoniją, be to, ten dar reikėjo nuvykti iš Mindaugo karūnavimo vietos Lietuvoje. Trumpai tariant, remiantis dar XIX amžiuje atliktais skaičiavimais, šiam atstumui įveikti reikia ne 5 savaičių, o mažiausiai 2 mėnesių. Be to, jau anksčiau istorikai yra padarę išvadą, kad popiežius tvirtino ne dovanojimo aktą, bet preliminarų sprendimą, kuris tik vėliau buvo įformintas šiuo aktu.