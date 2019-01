Jis klaida pavadino savo ankstesnį pasakymą, jog ugniagesiams galbūt pakanka ir vieno uniformos komplekto, nes jie galėtų rūbus panaudoję išskalbti ir išsidžiovinti. „Kartais tas paslydęs liežuvis pasitarnauja naudingai. Ta problema tikriausiai buvo žinoma tarp ugniagesių, bet plačiau niekas nežinojo. Dabar kai taip pasakiau ir kilo pasipiktinimas, pasiklausiau, kokia situacija – turime patvirtintą standartą, kuriame yra numatyta viena uniforma, viena kovinė uniforma. Įsigilinus į problemą, gruodžio pabaigoje priimtas sprendimas, kad visi naujai atėję ugniagesiai gaus dvi darbines uniformas ir vieną profesionalią“, – BNS antradienį sakė ministras. Anot jo, papildomi uniformų komplektai gali kainuoti kelis šimtus tūkstančių eurų. „Tai bus gera priemonė motyvacijai. Norime, kad žmonės ateitų dirbti ir tarnautų Lietuvai, būtų ugniagesiais – tai viena garbingiausių ir labai vertinamų profesijų“, – teigė E. Misiūnas. Jis pabrėžia, kad visiems kitiems Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos (PAGD) pareigūnams darbinėms uniformoms įsigyti skirtas krepšelis, sudarantis 113 eurų per metus, didėja apie 10 procentų. „Tad ugniagesiai pagal poreikį galės įsigyti, ką reikės: ar batus, ar kelnes, ar ką kitą“, – sakė jis. Ministras pabrėžia, kad kalba apie statutinius PAGD pareigūnus, tuo metu savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose situacija priklausys nuo savivaldybių finansavimo. E. Misiūnas sako, kad savivaldybėms šiemet jau padidintos dotacijos, skiriamos ugniagesiams, ieškoma galimybė savivaldybių tarnybas aprūpinti papildoma įranga, transportu ir apranga iš Europos Sąjungos Klimato kaitos programos. „Gali būti, kad metų viduryje keli šimtai tūkstančių ar net daugiau bus skirta savivaldybininkų aprangoms, transportui ar priemonių įsigijimui. Yra geriausias laikotarpis paklausti būsimų merų rinkimuose, kaip jie žada rengti ugniagesius. Tikiu, kad PAGD padidinus finansavimą daugiau kreips dėmesį į savivaldybių ugniagesių aprangas ir aprūpinimą“, – kalbėjo jis. Pernai ugniagesių uniformoms skirta 400 tūkst. eurų. Tarnyboje vykstant rotacijai, per metus išeina 100-120 pareigūnų, į jų vietą parengiami nauji.

