„Pirmą kartą Lietuvoje policijos sistemoje yra tokia didelė reforma atlikta, turime pasižiūrėti, įvertinti rizikas, ar jos visos suvaldytos, ar visi sprendimai yra priimti“, – BNS sakė ministras. Anksčiau jis yra sakęs, kad šio vertinimo rezultatai bus susiję ir su generalinio komisaro Lino Pernavo veiklos vertinimu. Policijos vadovybė reformos ėmėsi užpernai, sakydama, kad tai padidins visuomenės saugumą, patruliuojančių policininkų skaičių ir gerins pareigūnų darbo sąlygas. Jungiant viešąją ir kriminalinę policiją komisariatuose, atsisakyta nereikalingų pastatų, dalies darbuotojų. Anot policijos, reforma leido pareigūnų skaičių gatvėse padidinti daugiau nei dvigubai iki 3,5 tūkst., greičiau reaguoti į pavojingiausius iškvietimus, pakelti pareigūnų algas. Viešąją tvarką vidutiniškai per parą užtikrina apie 630 ekipažų, o tai yra 80 proc. daugiau nei iki reformos pradžios. Policija teigia, kad pareigūnų aprūpinimas taip pat geresnis – perkami nauji automobiliai, atnaujinama ginkluotė, kitais metais policininkai gaus naujas uniformas. Reformą kritikuojančių policijos profsąjungų atstovų teigimu, sumažėjo pareigūnų skaičius, dėl to padidėjo darbo krūvis likusiems dirbti policininkams. Policijos departamento BNS pateiktais duomenimis, per 2017 metus iš tarnybos Lietuvos policijoje pasitraukė ar buvo atleisti 435 pareigūnai, priimti 298 nauji pareigūnai, taigi, pareigūnų sumažėjo 137. Iš viso Lietuvos policijoje šiuo metu tarnauja 8155 pareigūnai.

