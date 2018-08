Taip būtų siekiama užtikrinti, kad žmonės labiau laikytųsi saugaus elgesio vandenyje taisyklių – pareigūnai poilsiautojams galėtų išrašyti baudas už jų nepaisymą. „Jeigu būtų toks poreikis, tikrai būtų galima svarstyti kitiems metams, kad paplūdimyje būtų policijos postas“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė E. Misiūnas. Šiais metais gelbėtojai iš Baltijos jūros traukė dešimtis skęstančiųjų, dalies žmonių išgelbėti nepavyko. Maudymasis draudžiamose vietose arba draudžiamu laiku užtraukia administracinę baudą nuo 100 iki 300 eurų. Pakartotinio pažeidimo atveju asmeniui gali būti skiriama bauda nuo 300 iki 900 eurų.

