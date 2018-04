„Visos ministerijos yra įpareigotos daryti vidines pertvarkas, tuo pačiu ir Vidaus reikalų ministerija yra paruošusi vidinės pertvarkos planą, esame susidėlioję naują struktūrą, reikia susidėlioti tik teisinius žingsnius, kada būtų priimti įsakymai, įdarbinant, perkeliant asmenis į vienas grupes ar kitas, su vidinės pertvarkos pradžia, planuojame skelbti konkursą kanclerio pareigybei užimti“, – pirmadienį BNS sakė ministras. Anot jo, konkursą VRM kanclerio pareigoms eiti tikimasi įvykdyti iki rudens: „Manau iki rudens bus ieškoma kanclerio su tam tikrais keliamais reikalavimais. Tikimės, kad gegužę – birželį įsisiūbuos mūsų pertvarka, bus sudarytos politikos formavimo grupės, tuo pačiu ieškosime ir kanclerio.“ Vidaus reikalų ministerijos kanclerio iki šiol nebuvo ieškoma, nors nuo to laiko, kai šias pareigas paliko Vyriausybės kanceliarijai sausį pradėjęs vadovauti Algirdas Stončaitis praėjo daugiau nei trys mėnesiai. Nuo sausio vidurio VRM kanceliarijai laikinai vadovauja ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė Ilona Pileckienė. Ministras E. Misiūnas BNS pirmadienį sakė negalįs nei patvirtinti, nei paneigti, kad Vyriausybės kanclerio pareigybę siekiama išlaikyti A. Stončaičiui, jei jis dėl vienų ar kitų priežasčių norėtų grįžti. „Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Kiekvienas gandas turi kažkiek galbūt tiesos, ir kažkiek išsigalvojimo. Pareigybė šiai dienai neužimta, joje yra laikinai einantis pareigas žmogus, negaliu nei patvirtinti, nei paneigti“, – kalbėjo E. Misiūnas. Ministras patikino neturįs įsipareigojimo premjerui Sauliui Skverneliui ar kancleriui A. Stončaičiui „laikyti tą vietą“, tačiau klausiamas, ar buvo reiškiamas toks noras, ministras teigė negalįs to komentuoti: „Negaliu komentuoti tokių tokių dalykų“. Pasak ministro, A. Stončaičiui šiuo metu gerai sekasi Vyriausybės kanclerio pareigose ir jis neketina grįžti į VRM. „Jis neplanuoja grįžti, jam labai gerai sekasi, Vyriausybėje sukasi darbai, premjeras tikrai jokių pastabų neturi ir komanda Vyriausybėje dirba puikiai. Kalbėti apie galimybę Vyriausybės kancleriui grįžti į pareigas nėra pagrindo. Juo labiau, jei griūtų Vyriausybė, vienaip ar kitaip keistųsi, ateitų nauji ministrai ir būtų jų požiūris“, – aiškino E. Misiūnas. Pats A. Stončaitis anksčiau BNS yra paneigęs, kad tarp jo sąlygų perimant vadovauti Vyriausybės kanceliarijai, buvo pašymas išsaugoti jam pareigas VRM. „Visur galima grįžti. Tik neaišku, kada ir kaip. Ir ar bus tų vietų. Bet šiandieną planų, kad grįžt negrįžt... “, – yra svarstęs A. Stončaitis. Jis VRM kanclerio konkursą laimėjo 2015 metais. O šių metų sausį sutiko imtis vadovauti Vyriausybės kanceliarijai, po to, kai iš kanclerės pareigų pasitraukė Milda Dargužaitė.

