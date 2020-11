Mirusių nuo COVID-19 kauniečių skaičius artėja prie pusšimčio

Pagal epidemiologų duomenis, per praėjusią parą Kaune užfiksuoti 162 nauji infekcijos atvejai, ir šiuo metu COVID-19 serga 4479 kauniečiai. Per pastarąsias 7 dienas jų padaugėjo 26,58 proc. Per paskutines 14 dienų naujų atvejų skaičius 100 tūkstančių miesto gyventojų pasiekė 808,3.

Šalyje per tą patį laikotarpį šis rodiklis nustatytas šiek tiek mažesnis, – 806,3. Iš visų Lietuvoje atliktų tyrimų teigiamų atsakymų gauta 15,7 proc.

Su COVID-19 susijusios gyventojų ir verslo statistikos lentelėje skelbiama, kad per 14 pastarųjų dienų Lietuvoje patvirtinta netoli 23 tūkst. naujų infekcijos atvejų. Pokytis, lyginant su praėjusios savaitės duomenimis, siekia 20,75 proc.. Darbo dienomis įvairios laboratorijos šalyje atlieka apie 14 tūkstančių COVID-19 tyrimų, savaitgalį – gerokai mažiau.

Praėjusią savaitę Lietuvoje buvo trys savivaldybės, kurios pagal viruso plitimo duomenis buvo priskirtos geltonajai zonai, o savaitgalį jų liko tik dvi – Pagėgių ir Neringos. Visų kitų šalies savivaldybių teritorijos sergamumo žemėlapyje nuspalvintos raudonai.