Klaipėdietis mirė sulaukęs 59-erių. Apie tai BNS patvirtino dienraščio „Klaipėda“ fotokorespondentas Vytautas Liaudanskis ir Klaipėdoje įsikūrusios Afganistano karo veteranų organizacijos „Miražas“ pirmininkas Gintaras Žiemelis. Pirmą kartą 1993 metais išleista Z. Stankaus knyga „Kaip tampama albinosais“ pelnė autoriui pripažinimą už joje atskleistus sovietų invazijos į Afganistaną devintajame XX a. dešimtmetyje žiaurumus. Afganistano kariai. Zigmas Stankus © Asmeninio archyvo nuotr.

151 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.