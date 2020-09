Ministrui pajutus COVID-19 simptomus, izoliavosi visa Airijos vyriausybė

Per vyriausybės posėdį ministras asmeniškai susitiko su daugeliu kolegų. Be to, jis kartu su Airijos premjeru Michealu Martinu tą pačią dieną dalyvavo spaudos konferencijoje.

Parlamentas taip pat savaitę nerengs posėdžių. Pats S. Donnelly‘is ketina kuo greičiau pasitikrinti dėl koronaviruso.