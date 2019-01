„Iš Vidaus reikalų ministerijos iki šiol nesu gavęs jokios informacijos ar komentarų apie jų atlikto tarnybinio patikrinimo išvadas. Ši informacija mane pasiekė per žiniasklaidą. Negaliu jų komentuoti, nes neturiu jokios tyrimo medžiagos. Atsistatydinimo klausimo nesvarstau“, – pirmadienį išplatintame pranešime cituojamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) vadovas. K. Lukošių ministras Eimutis Misiūnas siūlo atleisti po vidinio tyrimo, per kurį konstatuota, kad pareigūnas pažeidė įstatymą, pernai pratęsęs sutartį dėl penkių automobilinių kopėčių nuomos. Pareigūnas 2018-ųjų lapkritį sutartį dėl kopėčių nuomos pratęsė su įmone „Iksada“. Anot ministerijos, už nuomą nuspręsta mokėti tiek pat, kiek 2008 metais, tačiau tada kopėčios buvo naujos. Susiję straipsniai: Ministras apie atleidžiamą Lukošių: siekėme naujų standartų, o išėjo „senas raugas“ VRM siūlo atleisti ugniagesių gelbėtojų vadą Lukošių Sandorio vertė siekė beveik 2 mln. eurų. Į tarnybinį patikrinimą įtrauktos ir Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išvados, kad K. Lukošius neturėjo teisės pratęsti kopėčių nuomos sutarties be konkurso ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą. K. Lukošius pabrėžia, kad VPT rekomendavo klausimą dėl sutarties su „Iksada“ nutraukimo spręsti „tik įvertinus visas galimas pasekmes, vadovaujantis teisingumo, proporcingumo ir ekonomiškumo principais“. „Kad PAGD galėtų tinkamai vykdyti pavestas funkcijas, užtikrindamas gyventojų saugumą, Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja Vidaus reikalų ir Finansų ministerijoms spręsti finansavimo klausimus“, – sakė vadas. „Kol bus priimti visų minėtų institucijų sprendimai, PAGD turi parengtą planą, pagal kurį automobilinės kopėčios bus perdislokuojamos visoje Lietuvoje“, – pridūrė jis. Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai tokius argumentus atmeta, nes apie apie būsimą sutarties pasibaigimą žinota iš anksto, buvo pakankamai laiko organizuoti naujus viešuosius pirkimus ar bent jau atlikti rinkos analizę. Vidaus reikalų ministras sako, kad siūlomas atleisti ugniagesių gelbėtojų vadas nepateisino lūkesčių, o Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas netapo skaidresne įstaiga. Dėl K. Lukošiaus atleidimo spręs Vyriausybė. Tai buvo antras tyrimas jo atžvilgiu. Vidaus reikalų ministras dar pernai siekė K. Lukošiui skirti papeikimą už nedeklaruotą individualią veiklą, tačiau Vyriausybė nuobaudą skirti atsisakė. K. Lukošius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui vadovauja nuo 2017 metų.

