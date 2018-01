Sąrašas patvirtintas remiantis sausio 1-ąją įsigaliojusiu vadinamuoju „Magnitskio įstatymu“. „Ministras pasirašė įsakymą, kuriuo uždraudžiama 49 asmenims atvykti į Lietuvą priimto įstatymo pagrindu ir Užsienio reikalų ministerijos siūlymu“, – BNS sakė ministro atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius. Pasak jo, E. Misiūnas įpareigojo Migracijos departamento pareigūnus sąrašą paviešinti. Seimas „Magnitskio įstatymą“ priėmė pernai lapkritį, šis teisės aktas pavadintas 2009 metais Rusijos kalėjime nužudyto teisininko Sergejaus Magnitskio vardu. Jis atskleidė finansines Rusijos pareigūnų bei piliečių machinacijas, kai apgaule pasisavinta 230 mln. JAV dolerių mokesčių mokėtojų pinigų. S. Magnickis buvo sulaikytas, 358 dienas kalintas ir kankintas, kol mirė kalėjime. Užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė BNS sakė, jog ministerija 49-ių asmenų „Magnitskio sąrašą“ parengė konsultuodamasi su užsienio partneriais. Pasak jos, didžioji dalis sąrašo parengta dar iki įstatymo priėmimo Seime. Kai kurie į „Magnitskio sąrašą“ įtraukti asmenys jau dabar yra nepageidaujami Lietuvoje, teigė vidaus reikalų ministro atstovas. Panašius „Magnitskio įstatymus“ yra priėmusios Jungtinės Valstijos, Kanada ir Estija.

