„(...) Viešojoje erdvėje tendencingai kartojami kaltinimai tariamu mano buvusios darbovietės protegavimu yra nepagrįsti ir neatitinka tikrovės. Dirbdamas aplinkos ministru, esu nusišalinęs nuo bet kokių sprendimų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su buvusia darboviete, ne pelno siekiančia nevyriausybine organizacija viešąja įstaiga „Baltijos aplinkos forumas“, rengimo ar priėmimo“, – pirmadienį Seimui pateiktuose atsakymuose į interpeliacijos klausimus sakė K. Navickas. Jis teigia, kad vos tapęs ministru deklaravo santykį su buvusia darboviete, be to, vėliau ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino nenustačiusi duomenų apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Susiję straipsniai: LSDD frakcija dar neapsisprendė dėl ministro Navicko Pranckietis: aplinkos ministras dirba gerai, interpeliacija nepavyks „Vadovaudamasis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, 2017 metų sausio 11 dieną ministrui pirmininkui įteikiau prašymą nušalinti mane nuo sprendimų, susijusių su buvusiu darbdaviu. Mano prašymą ministras pirmininkas patenkino 2017 metų sausio 13 dieną potvarkiu, pavesdamas žemės ūkio ministrui atlikti aplinkos ministro funkcijas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su BAF“, – teigia K. Navickas. Žiniasklaidoje minėtas BAF 2016 –2023 metais vykdomas projektas dėl nykstančių paukščių – meldinių nendrinukių apsaugos, ministro teigimu, yra finansuojamas Europos Komisijai (EK) atrinkus šį projektą ir skyrus daugiau nei 4 mln. eurų finansavimą. Vadinamuosiuose LIFE projektuose EK finansuoja iki 60 proc. tinkamų išlaidų. „Skatindama pareiškėjus iš Lietuvos teikti paraiškas EK, Aplinkos ministerija dar 2009 metais parengė ir patvirtino tvarką, pagal kurią pareiškėjams, laimėjusiems konkursus, iš Lietuvos biudžeto skiriama nacionalinio kofinansavimo dalis“, – nurodo ministras. Įstatymai, pasak K. Navicko, nenumato veiklos ribojimų organizacijai, jei ją palikęs darbuotojas nusprendžia imtis politinės veiklos. „O anksčiau pradėti įgyvendinti BAF aplinkosauginiai projektai, patvirtinti Europos Komisijos, niekaip nėra susiję su mano, kaip aplinkos ministro, dabartine veikla ir funkcijomis“, – atsakymuose Seimui sako K. Navickas. Birželio pradžioje opozicija surinko parašus po interpeliacija K. Navickui. Opozicinės Socialdemokratų partijos frakcijos pranešime jos seniūnas Juozas Olekas teigė, kad ministras turėtų būti atstatydintas dėl galimo buvusios darbovietės protegavimo, esą nesugebėjimo spręsti atliekų ir pakuočių tvarkymo, nepasirengimo miškų reformai ir negebėjimo jos įgyvendinti. Socialdemokratams inicijavus interpeliaciją, po ja padėti 34 skirtingoms frakcijoms priklausančių parlamentarų parašai, daugiausiai opozicijos, bet yra ir valdančiųjų atstovas – „valstiečių“ narys Naglis Puteikis. Interpeliacijai pateikti reikia 29 parašų. Interpeliacijos tekste keliami klausimai dėl atliekų tvarkymo kontrolės, ministro buvusios darbovietės „Baltijos aplinkos forumas“ laimėtų projektų, atlyginimų urėdijose po jų reformos ir kiti klausimai. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis yra sakęs, kad ministras atlaikys opozicijos inicijuojamą interpeliaciją.

