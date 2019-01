Ministras siūlo atleisti K. Lukošių po vidinio tyrimo, per kurį konstatuota, kad pareigūnas pažeidė įstatymą, pernai pratęsęs sutartį dėl penkių automobilinių kopėčių nuomos. „Mes žadėjome, (...) kad bus kitas veiklos standartas, bus viskas sąžiningai, bus skaidru, o turime tą patį seną raugą – kovojame vėl su tomis pačiomis kopėčiomis, vėl tos pačios įmonės skamba, kurios tarsi yra vienintelės Lietuvoje ir daugiau niekas tokių paslaugų teikti negali“, – BNS pirmadienį sakė E. Misiūnas. K. Lukošius 2018-ųjų lapkritį sutartį dėl kopėčių nuomos pratęsė su įmone „Iksada“. Anot ministerijos, už nuomą nuspręsta mokėti tiek pat, kiek 2008 metais, tačiau tada kopėčios buvo naujos. Sandorio vertė siekė beveik 2 mln. eurų. Į tarnybinį patikrinimą įtrauktos ir Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išvados, kad K. Lukošius neturėjo teisės pratęsti kopėčių nuomos sutarties be konkurso ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą. Susiję straipsniai: VRM siūlo atleisti ugniagesių gelbėtojų vadą Lukošių PAGD vadovas Lukošius STT apskundė vidaus reikalų ministrą Misiūną E. Misiūnas pareiškė nepasitikintis ugniagesių gelbėtojų vadu ir teigė, kad su juo dirbti toliau nebegali. „Aš garantuoju, kad Vyriausybė jį atleis, nes ši Vyriausybė kelia labai aukštus korupcijos prevencijos reikalavimus, kovoja su šešėliu, kovoja su korupcija“, – kalbėjo ministras. „Su tokiu vadovu aš negaliu dirbti, tokiu vadovu aš nepasitikiu. Blogiausiu atveju man reikėtų įvesti tiesioginį valdymą, peržiūrinėti kiekvieną sandorį pačiam“, – tvirtino jis. E. Misiūnas sakė nesuvokiantis, kaip K. Lukošius galėjo padaryti tokį pažeidimą netyčia, nes jo visada prašyta atkreipti dėmesį į abejonių dėl pagrįstumo keliančias sutartis. „Vadovas visada žinojo mūsų poziciją, kad tokie sandoriai yra praktiškai korupcinio pobūdžio. (...) Aš visiškai nerandu argumentų, kaip galima atsakingai žiūrint, planuojant finansus, taikant visus skaidrumo reikalavimus pasirašyti tokią sutartį“, – teigė ministras. Su K. Lukošiumi pirmadienį susisiekti kol kas nepavyko. Anksčiau jis teigė sutartį pratęsęs, nes kitu atveju tarnyba liktų be kopėčių, o tai keltų grėsmę visuomenės saugumui. Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai tokius pareigūno argumentus atmeta, nes apie apie būsimą sutarties pasibaigimą žinota iš anksto, buvo pakankamai laiko organizuoti naujus viešuosius pirkimus ar bent jau atlikti rinkos analizę. Tai buvo antras tyrimas dėl ugniagesių gelbėtojų vado veiksmų. Vidaus reikalų ministras dar pernai siekė K. Lukošiui skirti papeikimą už nedeklaruotą individualią veiklą, tačiau Vyriausybė nuobaudą skirti atsisakė. K. Lukošius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui vadovauja nuo 2017 metų.

