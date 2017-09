Premjero patarėjas kovai su korupcija Skirmantas Malinauskas BNS teigė, jog diskusijoje laukiama apie trisdešimties dalyvių, po to ketinama pristatyti rengiamus siūlymus visuomenei. „Diskusijos esmė - susitarti dėl antikorupcinės programos, kurią Vyriausybė ir Seimas siūlys rudens sesiją. Labai tikiuosi, kad rudens sesijai turėsime parengę stiprų antikorupcinį paketą“, - BNS teigė jis. Pasak jo, pasitarime planuoja dalyvauti vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, Teisėjų tarybos pirmininkas Rimvydas Norkus, Valstybės saugumo departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovybė, Kriminalinės policijos, policijos imuniteto vadovai, Muitinės, Generalinės prokuratūros skyrių vadovai..

