Ministerijų miestelio statybos jau kelia klausimų: pirmoji sau vietą užsitikrino Šimašiaus žmona

Vyriausybei nutarus Vilniaus A. Goštauto gatvėje įkurti ministerijų miestelį architektai ima kelti klausimus dėl skaidrumo ir dėl to, kad esą sprendimai priimami už uždarų durų. Be to, jau aišku, kad bent vieno statinio atnaujinimas patikėtas Vilniaus mero sutuoktinės Gilmos Teodoros Gylytės įmonei „Do Architects“.