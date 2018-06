„Mes nutarėme kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą ir pradėti vidinį tyrimą“, – BNS sakė socialinės apsaugos ir darbo ministro atstovė spaudai Eglė Samoškaitė. Pasak jos, 2017-2018 metais su J. Pagojaus vadovaujama mažąja bendrija „Conversio“ buvo pasirašytos septynios sutartys. Už jas pirktos konsultacijos dėl naujų Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos taisyklių. Pirkimų vertė siekė iki 10 tūkst. eurų. Tokie pirkimai yra laikomi mažos vertės. Pagal tokių įsigijimų taisykles prekes arba paslaugas galima nusipirkti neskelbiamų derybų būdu. Susiję straipsniai: Julius Pagojus tapo lobistu J. Pagojus laikinai dirbo Lietuvos advokatūros sekretoriumi Informaciją apie J. Pagojaus mažosios bendrijos pasirašytas sutartis su socialinės apsaugos sistemos įstaigomis feisbuke paskelbė žurnalistas, visuomenininkas Andrius Tapinas. J. Pagojus užpernai pradėjus dirbti „valstiečių“ ir socialdemokratų koalicijos Vyriausybei buvo siūlomas tapti teisingumo ministru. Jis tuo metu dirbo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) direktoriumi. J. Pagojus savo kandidatūrą atsiėmė paaiškėjus, kad 2015 metais jis policijos pareigūnams įkliuvo vairavęs neblaivus – jam nustatyta 0,67 promilės girtumas. J. Pagojus 2012–2014 metais dirbo J.Bernatonio patarėju, teisingumo viceministro pareigas ėjo nuo 2014 metų. 2016 metų vasarą jis laimėjo konkursą tapti VVTAT direktoriumi, tačiau netrukus atsistatydino iš šių pareigų.

