Pagal planuojamą pertvarką, visi savivaldybėms priklausantys vaiko teisių apsaugos skyriai taps pavaldūs Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Ketinama steigti 11 naujų padalinių – dešimtyje apskričių ir Vilniaus mieste. Jiems bus vadovaujama centralizuotai, o kiekvienas jų, atsižvelgiant į vaikų skaičių konkrečioje teritorijoje, turės po kelis ar daugiau poskyrių. Reformos projektas neseniai aptartas Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) Socialinių reikalų komiteto posėdyje. Jame dalyvavę savivaldybių specialistai nuogąstavo, kad nauja sistema gali sukurti naują didelę biurokratinę mašiną, kurios efektyvumas ir reali vertė šeimoms kelia abejonių. Alytaus rajono meras, asociacijos viceprezidentas Algirdas Vrubliauskas teigia, jog centralizacija gali atitolinti specialistus nuo šeimų, kurioms reikalinga reali pagalba. Reformai finansuoti reikėtų kiek daugiau nei 8 mln. eurų. Apie vaiko teisių apsaugos sistemos centralizavimą diskutuoti pradėta po kelių didelio atgarsio visuomenėje sulaukusių tėvų smurto prieš vaikus atvejų.











