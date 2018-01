Ministerijos parengtame išvados projekte rašoma, kad kompensaciją už socialinio būsto nuomą įmanoma gauti ir šiandien, tik vadovaujantis „objektyviais kriterijais ir vadovaujantis lygiateisiškumo bei socialinio teisingumo principais“. Anot jos, šiuo metu socialinio būsto nuomos kompensacija skiriama užtikrinant asmenų ir šeimų lygybę bei įvertinus jų turimą turtą, gaunamas pajamas ir kitus su asmens ar šeimos socialine padėtimi susijusius veiksnius. „Be to, vadovaujantis Paramos įstatymu, savivaldybių administracijos turi teisę ne tik sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį, bet ir nuo jo atleisti. Atsižvelgiant į tai, įstatymo projektu teikiamas siūlymas vertintinas kaip perteklinis“, – rašoma Vyriausybės išvados projekte. Susiję straipsniai: Vyriausybė ir savivaldybės naudosis galimybe centralizuoti bendrąsias funkcijas Absurdai dėl vaiko pinigų tęsiasi: būtinai pasitikrinkite pasą arba kortelę Šiuo metu galiojančiuose įstatymuose per 1991 metų sausio įvykius sužeistiems asmenims įtvirtintos 50 proc. kompensacijos už būsto šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir nuotekas, dujas, kietąjį ir skystąjį kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį, žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtos kompensacijų už būstą gavėjams, mokestį, bendrojo naudojimo objektų naudojimo išlaikymą ir naudojimąsi jais, komunalinių atliekų išvežimą. Teisme nagrinėjamoje vadinamojoje Sausio 13-osios baudžiamojoje byloje minima beveik 500 nukentėjusiųjų.











