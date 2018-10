Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas anksčiau sakė, kad nuo kitų metų sausio arba liepos Policijos departamentui skiriamų valstybės biudžeto asignavimų valdytoja taptų VRM – taip šiemet nutiko su visų ministerijai pavaldžių tarnybų biudžetais. Tačiau Vyriausybės teikiamame kitų metų valstybės biudžeto projekte policijai vėl yra numatyta atskira eilutė. Dabar VRM teigia, kad perimti policijos biudžetą sieks nuo 2020 metų, kai bus pasikeitusi jos vadovybė. „Vidaus reikalų ministras neatsisako savo pozicijos, jis ir toliau mano, kad ministerijai pavaldžių tarnybų asignavimai turėtų būti vienose rankose“, – BNS antradienį sakė ministro atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius. „Prie šio klausimo bus grįžta kitų metų rudenį, pasikeitus policijos vadovybei“, – pridūrė jis. Pasak jo, klausimo dėl asignavimų perėmimo iš policijos šiemet nesiimta dėl to, kad „prioritetas dabar yra kitos reformos ir pertvarkos, pavyzdžiui, valstybės tarnybos“. Generalinio policijos komisaro Lino Pernavo kadencija baigiasi kitų metų lapkritį. Policija priešinasi idėjai atiduoti savo asignavimus Vidaus reikalų ministerijai ir teigia, kad tai gali būti žingsnis į teisėsaugos politizavimą ir trukdyti pareigūnams vykdyti iškeltus uždavinius. Šių metų policijos biudžetas siekia daugiau beveik 228 mln. eurų. Kitąmet jai siūloma skirti beveik 236 mln. eurų.

