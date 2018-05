„Viešumoje išsakytas teiginys, kad Vyriausybės siūlomos pensijų kaupimo pertvarkos idėjas pasiūlė verslo atstovai, yra neteisingas. Parengti pensijų reformos pertvarką Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją įpareigojo Vyriausybė: pagrindinis principas buvo atsisakyti „Sodros“ pervedimų į privačius pensijų fondus ir išlaikyti ne mažesnį nei 6 proc. kaupimą, nes tik tuomet kaupimas gali būti vadinamas prasmingu“, – teigiama SADM pranešime spaudai. Pasak ministerijos, „Sodros“ įmokos mažinimas 2 punktais buvo pasiūlytas kaip viena iš keturių paskatų kaupti senatvei. Susiję straipsniai: Jakeliūnas: pensijų reformą pasiūlė verslininkai Niūri prognozė: „Sodros“ pensijos ateityje sieks tik 200 eurų „Todėl teiginiai, kad privatus verslas pasiūlė kurią nors pensijų pertvarkos idėją, neatitinka tikrovės“, – tikina SADM. S. Jakeliūnas ketvirtadienį LRT televizijai teigė, kad pasiūlymą 2 proc. mažinti „Sodros“ mokestį, jo žiniomis, pasiūlė verslo atstovai, o siūlymą esą palaiko Lietuvos bankas, kuris, pasak parlamentaro, nederamai kišasi į procesą ir „peržengia savo kompetencijos ir įgaliojimų ribas“. Lietuvos banko atstovas Giedrius Simonavičius sako, jog centrinis bankas nenori leistis į sąmokslo teorijas, kad pasiūlymus rengė „kažkokie verslininkai“. „Primename, kad tokie Lietuvos banko siūlymai, kaip pensijų fondų klientams taikomų mokesčių mažinimas, trečios pakopos lengvatų naikinimas ir anuitetų centralizavimas viešojoje pelno nesiekiančioje įstaigoje, šioje srityje veikiančiam verslui nėra naudingi, bet naudingi būsimiems pensininkams“, – BNS atsiųstame komentare teigė LB atstovas. Vyriausybė siūlo nutraukti „Sodros“ įmokas į antros pakopos pensijų fondus, o juose norintis kaupti darbuotojas turėtų mokėti 4 proc. atlyginimo, o valstybė ir toliau prisidės 2 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Dabar antros pakopos fonduose kaupiantieji pagal schemą 2+2+2. Premjeras Saulius Skvernelis šią savaitę pripažino, jog daugiausiai diskusijų tarp Vyriausybės siūlomų mokesčių pokyčių kelia pasiūlymai keisti „Sodrai“ finansavimą ir 2 proc. mažinti tarifą.

