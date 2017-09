Televizija nurodė, jog KKSD čempionatui skyrė 14 tūkst. eurų jam jau pasibaigus. „Aš žinau, kas prašė, dėl ko prašė, dėl ko buvo teikta, bet norėčiau, kad būtų išdėliota visa informacija raštu“, – sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. „Atliksime tyrimus ir, na, pasižiūrėsime objektyviai ir įvertinę visus duomenis, (...) dėl kokių priežasčių buvo priimtas sprendimas skirti paramą“, – pridūrė jis. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis situaciją pavadino nenormalia. Be kitų dalyvių, į čempionatą atvyko keli šalies verslininkai, buvęs Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. KKSD vadovas Edis Urbanavičius LNK Žinioms tvirtino, jog pervesti lėšų turnyrui prašė šalies golfo federacija, o skirti paramą jau praėjus renginiams – normalu.

