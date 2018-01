Nuo vasario 9-osios iki kovo 12-osios trispalve turėtų nušvisti Baltasis, Žaliasis bei Mindaugo tiltas, taip pat šalies nepriklausomybės atkūrimui istoriškai svarbūs statiniai: Rusų dramos teatras, kuriame buvo paskelbtas siekis atkurti Lietuvos valstybę, Signatarų namai, Nacionalinė filharmonija – joje rinkosi Didysis Lietuvos Seimas, Vilniaus rotušė, kurioje vyko kultūrinis, visuomeninis gyvenimas, Lietuvos kultūrininkus telkę Mokytojų namai. Taip pat bus apšviestas Gedimino prospekte 9-uoju numeriu pažymėtas pastatas, kuriame buvo atkurta Lietuvos kariuomenė, Totorių g. 20-asis pastatas – jame atspausdintas Vasario 16-osios aktas, erdvė su želdynais priešais dabartinį Centrinį knygyną Gedimino prospekte – čia neišlikusiame pastate dirbo Lietuvos taryba, dvi vyriausybės. Trispalve nušvis ir buvęs Pranciškonų vienuolynas – jame gyveno tautinio atgimimo iniciatorius signataras Jonas Basanavičius, posėdžiavo Lietuvos taryba, Rasų kapinių vartai – šiose kapinėse palaidoti signatarai J. Basanavičius, Jonas Vileišis, kiti kultūrininkai. „Vilnius Lietuvos atkūrimo šimtmetį kviečia švęsti sostinėje - būtent čia, kur įvyko svarbiausi to meto įvykiai. Svarbiausių istorinių pastatų bei tiltų apšvietimas - tik dalis visos šventės koncepcijos, kuria sieksime nukelti vilniečius šimtą metų atgal“, – BNS sakė mero patarėjas Karolis Žukauskas, atsakingas už šimtmečio minėjimą Vilniuje. Anot jo, pradžioje buvo svarstoma apšviesti apie 20 pastatų, tačiau nuspręsta apsiriboti tik svarbiausiais. Kiek tai kainuos, paaiškės po viešųjų pirkimų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.