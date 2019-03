Šimkaičių girioje, kur buvo jo vadavietė, istorijos entuziastai rengia laisvės kovotojų bunkerių paiešką, vėliau Jurbarko bibliotekoje rengiama konferencija. Vidurdienį minėjimas vyks ir prie J. Žemaičio – Vytauto paminklo Palangoje. J. Žemaitis - Vytautas tarpukariu tarnavo Lietuvos kariuomenėje, o po Antrojo pasaulinio karo prisijungė prie Lietuvos partizanų ir ilgainiui tapo jų vadu. Išdavus bunkerį, jis buvo suimtas 1953 metais, vėliau nugabentas į Maskvą, kur 1954 metais jam įvykdyta mirties bausmė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.