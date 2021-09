Migrantams maitinti – šimtai tūkstančių eurų: užfiksuoti maisto trūkumai net 100 žmonių, teko atšaukti savanorius

Daugiau nei mėnesį tik sausus davinius gaudavę migrantai Rūdninkų stovykloje pagaliau sulaukė karšto maisto. Tačiau ir čia kilo problemų – maistas smarkiai vėluoja, dėl to jį dalindavę Raudonojo Kryžiaus savanoriai šią savaitę buvo atšaukti, nes turėdavo valandų valandas stoviniuoti laukdami, kol bus atvežtos porcijos. Be to, užfiksuota ir maisto trūkumo atvejų. Tiesa, kalbas apie maisto trūkumą kategoriškai paneigė stovyklos administratorius.