Teismas nusprendė tenkinti ruso skundą, tačiau detalesnės informacijos nepateikia, nes su prieglobsčiu susijusių bylų turinys yra įslaptintas. Migracijos departamentas pernai gegužę nusprendė nesuteikti prieglobsčio J. Gorskiui, atsižvelgęs į Valstybės saugumo departamento (VSD) ir nevyriausybinės organizacijos „Freedom House“ pateiktą informaciją. Žvalgyba teigia, kad J. Gorskis palaikė kontaktus su rusų žvalgybos institucijomis, o jo veikimas Lietuvoje turi Rusijos politikos įgyvendinimo požymių. Tuo metu „Freedom House“ rusą apibūdino kaip Kremliaus kontroliuojamą provokatorių, tik imituojantį opozicinę veiklą. J. Gorskis visus šiuos teiginius atmeta. Jis tvirtino Rusijoje siekęs permainų ir kovojęs su „putinizmu“, kaip tai darė ir kita šalies opozicija. Politinis veikėjas taip pat teigė savanoriško kontakto su Rusijos žvalgybos pareigūnais nepalaikęs, o su jais bendravo tik tada, kai buvo apklausiamas apie savo veiklą. J. Gorskis į Lietuvą atvyko užpernai liepą, jis teigia pabėgęs iš namų arešto Rusijoje. Šios šalies teisėsauga įtaria, kad J. Gorskis per nacionalistų eitynes viešai ragino vykdyti ekstremistines veiklas. Jis yra įtrauktas į Rusijos ekstremistų sąrašą. J. Gorskis teigia, kad jo atžvilgiu iškelta byla yra politinio pobūdžio, o Maskva nori su juo susidoroti dėl visuomeninės veiklos.

