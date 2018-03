„Kadangi jau įsigaliojo ministro įsakymas, kur mane vertina nepatenkinamai, su tuo nesutinku, dėl to skųsiu sprendimą teismui“, – BNS ketvirtadienį sakė E. Gudzinskaitė. Prieš mėnesį pateiktame Vidaus reikalų ministerijos parengtame įvertinime nurodyta įvairių E. Gudzinskaitės trūkumų organizuojant departamento veiklą. Nustatyta, kad departamente kyla problemų dėl žmogiškųjų išteklių, finansų valdymo, netinkamai įvertinamų ir sprendžiamų departamentui kylančių problemų, operatyvios komunikacijos su visuomene, strateginio mąstymo stokos. Nepasitikėjimą vadove išreiškęs E. Misiūnas panaikino 15 proc. priedą prie atlyginimo ir žadėjo prie jos vertinimo grįžti po pusės metų. Sulaukusi antro neigiamo įvertinimo, E. Gudzinskaitė galėtų būti atleidžiama iš pareigų. Susiję straipsniai: Vyriausybė tarsis dėl migracijos sistemos pertvarkos Sinkevičius: Lietuva privalo būti atvira visiems atvykstantiems Departamento vadovė sako, kad nurodytos problemos kyla ne dėl jos veiksmų, o dėl objektyvių aplinkybių – išaugusių imigracijos srautų. „Pagrindinis argumentas, kad mes vėluojame prašymus nagrinėti. Mano atsakymas yra, kad vėluojame nagrinėti ne dėl to, kad darbas blogai organizuotas. Priešingai – gerai organizuotas, bet emigracijos apimtys yra tokios, kad turimi etatai neleidžia visų prašymų išnagrinėti laiku“, – tikino ji. E. Gudzinskaitės nesutarimai su E. Misiūnu kyla ir dėl to, jog siekiant spartesnio darbo nagrinėjant užsieniečių prašymus, buvo numatyta įsteigti papildomų 12 etatų. Ministras priekaištauja, kad E. Gudzinskaitė nepasirūpino, jog nauji žmonės būtų įdarbinti laiku, tuo metu pati departamento vadovė tikino reikiamų ministerijos sprendimų dėl naujų etatų sulaukusi tik gruodžio pabaigoje. Šiuo metu, pasak jos, užpildyti 8 iš 12 naujų etatų, likusių darbuotojų kol kas ieškoma. Vyriausybė siekia reformuoti migracijos sistemą. Trečiadienį Ministrų kabinetas pritarė pertvarkos principams, kuriais didžioji dalis migracijos klausimų būtų perduoti spręsti Migracijos departamentui. Jis perimtų šiuo metu policijos vykdomas migracijos funkcijas – pilietybės klausimus, Lietuvos piliečių pasų, asmens tapatybės kortelių, vizų išdavimą, naikinimą, konsultacijas, tuo metu nelegalios migracijos kontrolė, vizų išdavimas ir naikinimas, užsieniečių keliamų grėsmių vertinimas liktų Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.