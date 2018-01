Institucija pranešė ketvirtadienį priiminėjusi sprendimus dėl gruodžio 7 dieną pateiktų prašymų, nors tai turi padaryti per 15 dienų. „Visi prašymai išduoti nacionalines vizas nagrinėjami iš eilės, dedame visas pastangas kuo greičiau priimti sprendimus“, – teigiama pranešime. Anot departamento, nesklandumai „dėl laikinai atsinaujinusių trukdžių“ tęsis iki kovo pabaigos. Vizų išdavimo vėlavimo priežasčių Migracijos departamentas nedetalizavo, su jo direktore Evelina Grudzinakaite BNS nepavyko susisiekti. Kurį laiką vizų išdavimo procesas strigo ir pernai.

